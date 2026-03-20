

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 21 شخصا بجروح من بينهم سيدتان.

كما عمد العدو الإسرائيلي إلى استهداف ثلاث سيارات تابعة للهيئة الصحية لدى تقدمها إلى مكان الغارة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ونجا المسعفون بأعجوبة.

إن وزارة الصحة العامة تؤكد شجبها لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من خرق مستمر ومتماد للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والسعي بشكل جدي إلى وقفها.