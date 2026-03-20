خاص - هذا ما يريده بري قبل التفاوض...
20 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
يتعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الدعوات إلى التفاوض بواقعية حذرة فهو يربطها بشرطٍ أساسيّ هو الضمانات المتصلة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف اطلاق النار .
وينطلق برّي بحسب زواره مما حصل بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية ، حيث التزم لبنان وحزب الله بوقف الأعمال العدائية، فيما استمرّت الخروقات الإسرائيلية، وسط غياب ضغط أميركي فعلي لتطبيق الاتفاق. لذلك، يرى أنّ أي حديث عن اتفاق جديد أو أطر تفاوضية إضافية يبقى بلا جدوى إذا لم تعالج فجوة التنفيذ أولًا.
كما يتحدث عن آلية الميكانيزم، التي تعطّلت عمليا نتيجة اسقاط إسرائيل للالية، ما أفقدها دورها كجهة إشراف وضبط. ومن هنا، يرفض بري البحث في هياكل تفاوضية جديدة، معتبرا أن الخلل ليس في الشكل بل في غياب الإرادة الدولية.
Just in
23 :40
حريق كبير في قاعدة فيكتوريا الأميركية - العراق
23 :32
إيران تقول إنه لا فائض نفطيا لديها لطرحه في الأسواق العالمية
23 :24
مراسلة الجديد: إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب التحذير الإسرائيلي
23 :24
ترامب: نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا وندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط
23 :20
ادرعي:إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: - حارة حريك - الغبيري - الليلكي - الحدث - برج البراجنة - تحويطة الغدير - الشياح
23 :14
حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية للمرة السادسة مستوطنة كريات شمونة
EXCLUSIVE
