



يتعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الدعوات إلى التفاوض بواقعية حذرة فهو يربطها بشرطٍ أساسيّ هو الضمانات المتصلة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف اطلاق النار .

وينطلق برّي بحسب زواره مما حصل بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية ، حيث التزم لبنان وحزب الله بوقف الأعمال العدائية، فيما استمرّت الخروقات الإسرائيلية، وسط غياب ضغط أميركي فعلي لتطبيق الاتفاق. لذلك، يرى أنّ أي حديث عن اتفاق جديد أو أطر تفاوضية إضافية يبقى بلا جدوى إذا لم تعالج فجوة التنفيذ أولًا.

كما يتحدث عن آلية الميكانيزم، التي تعطّلت عمليا نتيجة اسقاط إسرائيل للالية، ما أفقدها دورها كجهة إشراف وضبط. ومن هنا، يرفض بري البحث في هياكل تفاوضية جديدة، معتبرا أن الخلل ليس في الشكل بل في غياب الإرادة الدولية.