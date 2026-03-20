تُُصرّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على مقاربة حازمة تجاه لبنان، تقوم على عدم الفصل بين أي مسار تفاوضي وبين قيام الدولة بخطوات عملية للحدّ من نفوذ حزب الله، سواء عبر ضبط الجبهة الجنوبية أو إعادة تكريس حصرية قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية. ويعكس ذلك إصراراً دولياً على إعادة ضبط التوازنات اللبنانية الداخلية.

في هذا الإطار، جاءت محاولة السفير الأميركي ميشال عيسى دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للمشاركة في الوفد المفاوض، انطلاقاً من قناعة بأن حضوره يوفّر غطاءً سياسياً داخلياً ويمنح أي مسار تفاوضي صدقية أوسع. غير أن تمسّك بري برفضه قبل وقف إطلاق النار يعكس حسابات دقيقة، إذ إن الدخول في التفاوض تحت الضغط قد يُفسَّر كتنازل سياسي يمسّ بتوازنات داخلية حساسة.

في المقابل، ترى واشنطن وتل أبيب أن ربط التفاوض بالتهدئة يتيح للحزب التقاط أنفاسه وتعزيز موقعه. وبين هذين المنطقين، تتعمّق فجوة تعكس أزمة سيادية فعلية، حيث تُطلب من الدولة قرارات تتجاوز قدرتها، في ظل تشابك العوامل الداخلية مع حسابات إقليمية أوسع.