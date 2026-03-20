عماد مرمل - الجمهورية

مع تواصل الحرب على إيران ولبنان، تبقى احتمالات عدة قيد التداول، من بينها ما يتصل بمسار «تلازم المسارَين» بين طهران و«حزب الله»، إذ هناك مَن يؤكّد أنّه سيصمد حتى التوصّل إلى وقف إطلاق النار على الجبهتَين معاً، بينما يرجّح آخرون أن ينتهي مفعوله في لحظةٍ ما لضرورات معيّنة عند أحد الجانبَين.

صحيحٌ أنّ الحرب على إيران لا تزال مستمرة من دون أن تظهر مؤشرات جدّية إلى إمكان توقفها في القريب العاجل، إلّا أنّ ذلك لا يمنع البعض من كارهي طهران ومحبّيها على حدّ سواء، من التساؤل عمّا إذا كانت ستبقى ثابتة إلى جانب «حزب الله» في هذه المواجهة حتى النهاية، أم أنّها قد تلجأ إلى فصل الجبهتَين إذا استطاعت أن تحصل على تسوية مؤاتية لها.

خصوم إيران يجزمون من جهتهم بأنّها مستعدة لترك الحزب منفرداً في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية متى اقتضت مصالحها ذلك، بينما يعتبر داعموها أنّ الأمور لا تقاس على هذا النحو، وأنّ أي قرار ستتخذه مستقبلاً لا بُد من أن يأخذ في الحسبان متطلّبات حليفها اللبناني.

وأياً يكن الأمر، لا توحي الإشارات المنبعثة من إيران، حتى الآن، بأنّها في صدد الموافقة على صفقة منفردة لوقف إطلاق النار. وما صدر عن بعض مسؤوليها خلال الأيام الماضية يشي بأنّها ستشترط إدراج وقف الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه، ضمن أي تسوية لإنهاء المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

ويمكن تحديد المطالب الإيرانية المتداولة لوقف إطلاق النار كالآتي: نَيل ضمانات بعدم تجدُّد العدوان عليها، الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وقد نُقل عن السفير الإيراني لدى بيروت تأكيده في هذا الإطار، أنّ طهران ستحاول بأقصى طاقتها ربط أي اتفاق معها على وقف إطلاق نار باتفاق مشابه مع لبنان.

ويؤكّد المطلعون على المزاج العام في طهران، أنّها لا تقبل باستفراد الحزب، وهي تعتبر أنّها وإياه في مركب استراتيجي واحد، لافتين إلى أنّ من مصلحة تل أبيب عزل كل من الحليفَين عن الآخر، وتصفية الحساب مع كل منهما لوحده حتى تُسهِّل المهمّة عليها، ولذا هي خاضت في السابق نقاشاً حول ترتيب الأولويات، وما إذا كان الأفضل لها إطلاق المعركة الحاسمة مع إيران أولاً، ثم يأتي الدور على «حزب الله» أم العكس.

ويُشدِّد القريبون من «حزب الله» على أنّه دخل أساساً هذه المعركة، انطلاقاً من كونها فرصة استراتيجية تسمح له بالاتكاء على الكتف الإيراني لوقف حرب الاستنزاف التي تعرّض لها على امتداد خمسة عشر شهراً، فيستفيد من القدرات الإيرانية لتعزيز موقعه العسكري في الميدان، وصولاً إلى أنّ يكون جزءاً من أي تسوية إقليمية للحرب، تنهي الأمر الواقع الذي فرضه عليه الاحتلال الإسرائيلي، من خلال امتناعه عن تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية وتكريسه معادلات ميدانية مختلة التوازن خلال الفترة الماضية.

وبهذا المعنى، وخلافاً لإصرار البعض على أنّ «حزب الله» دخل الحرب لإسناد إيران حصراً، يصرّ الحزب ومناصروه على أنّه انخرط فيها لأجندة لبنانية بالدرجة الأولى، وإن كان توقيتها قد تناغم مع التوقيت الإيراني لتحسين شروطه في المواجهة على المستوى العسكري، بدل أن يُستفرَد به لاحقاً، بعدما يفرغ الأميركيّون والإسرائيليّون من معركتهم ضدّ الجمهورية الإسلامية.

وضمن سياق متصل، يلفت المحيطون بالحزب إلى أنّ ما يجري عملياً هو أنّ إيران هي التي تسانده من خلال حجمها الإقليمي وقوّتها العسكرية لتحقيق أهدافه، مشدّدين على أنّ المطالب العلنية التي حدّدها الشيخ نعيم قاسم لوقف إطلاق النار هي لبنانية صافية في ما يخصّ الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وبدء الإعمار.

ويضيف هؤلاء: مَن لا يُصدِّق خطاب الحزب فليحشره وليحرجه عبر دفع القيادة الإسرائيلية إلى التجاوب مع تلك المطالب، فإن استمر في القتال بعدها يكون صحيحاً أنّه انخرط في الحرب لمصلحة إيران، وإن توقف يكون قد أثبت عدم صحة الإتهامات الموجّهة إليه.