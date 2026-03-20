أفادت صحيفة "النهار"، أنه "لم تسجّل آخر جولات الجهود الديبلوماسية الفرنسية التي تولاها وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو عبر جولته السريعة أمس على المسؤولين اللبنانيين بعد زيارته لإسرائيل، انطلاقاً من قصر بعبدا ثم السرايا الحكومية وعين التينة، مؤيداً مبادرة رئيس الجمهورية جوزف عون لوقف النار، أي اختراق انقاذي، إذ كان يؤمل أقله بتوصله إلى هدنة في عيد الفطر ولكن شيئاً من هذا لم يتحقق رغم أن الفرنسيين سيمضون في محاولات تطوير أفكار محددة إلى جانب دعمهم لمبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون".

كما أفادت معلومات النهار، أن "أكثر من دولة حاولت إقناع إسرائيل بهدنة في عيد الفطر فلم تنجح، وبدت لافتة زيارة بارو إلى بكركي، إذ عكست اهتمام فرنسا بحماية أبناء البلدات الحدودية الجنوبية ذات الغالبية المسيحية".