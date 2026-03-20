تصعيد داخلي تجاه "الحزب".. ملاحقة قماطي؟
20 March 2026
source: المدن
كشفت معلومات "المدن"، عن إجراء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة اتصالات مع دول صديقة سعياً للحصول على "ضمانات"، من دون جدوى، ما دفع رئيس الحكومة إلى الإقرار علناً بعدم تلقي أي ضمانات".
وتشير المعطيات، بحسب الصحيفة، إلى "ضغوط تمارس على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ خطوات تصعيدية يقف خلفها حزبين بارزين، من بينها إقالة وزراء محسوبين على الحزب، أو توسيع نطاق الملاحقات الأمنية لعناصره، توسيع نطاق ملاحقة عناصر الحزب، تحديداً في بيروت والبقاع، وتوقيفهم بتهمة نقل الأسلحة، وذلك بهدف إرسال رسالة جدّية".
ويتردد أيضاً أنّ "ثمة فريقاً داخلياً وازناً ضغط خلال الساعات التي أعقبت كلام نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، استناداً إلى المواقف التي أدلى بها، وصولاً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. وتحت ذريعة الحماية، عمل فريق سياسي على دفع وزرائه إلى طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، على رأس جدول أعمالها إدخال الجيش إلى الضاحية، تحت ذريعة الانتشار داخلها لحفظ الأمن، وهي خطوة فُهم منها أنها محاولة لتوريط الجيش في وحول الضاحية، إلا أنها لم تلقَ تجاوباً حتى الآن"، بحسب الصحيفة.
Just in
08 :22
دوي صفارات الإنذار في عموم المدن الأردنية
08 :18
الرئيس عون لمناسبة حلول الفطر: العيد يحل في ظروف اثقلت كاهل اللبنانيين بالمعاناة والأحزان تتمة
08 :12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران
08 :08
وكالة الطاقة الدولية توصي بالعمل من المنزل لتخفيف ضغط أسعار النفط
08 :06
هدنة عيد الفطر... فشلت! تتمة
08 :04
المتحدث باسم الحرس الثوري: كلما مضينا في الحرب قدما ستكون لدينا مفاجآت والمعركة ستصبح أكثر تعقيدًا
Other stories
"الحزب" يعلن تفجير جرافة عسكرية...
غارات على بلدات جنوبيّة فجرًا... وإصابات
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 آذار 2026
بالصواريخ... المقاومة تضرب المنارة و"مرغليوت" وتجمعات "إسرائيلية" في الطيبة ومارون
الشرع قاصر عن «إسناد» تل أبيب
ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب
بالفيديو - الإعلام الحربي ينشر مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة آليات مدرّعة تابعة للعدو الإسرائيلي شمال بلدة الطيبة جنوب لبنان
مقتل سيدتين وإصابة طفلين بجروح في إشكال مسلح في وادي خالد – عكار
بري اتصل بيمنى بشير الجميل... والسبب؟
التيار الوطني الحر يدين استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف: جرائم حرب تستدعي تدخل الهيئات الدولية المعنية
غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11231 نازحا موزعين بين مراكز الايواء والمجتمعات المضيفة
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد!
شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق
بري: تطبيق اتفاق نوفمبر 2024 والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين
سلام يوجّه رسالة حاسمة إلى ترامب!
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الفرنسي مثمّنًا الدور الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان
وصول وزير خارجية فرنسا إلى عين التينة
خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
باسيل يشيد بموقف الفاتيكان الداعي للسلام ووقف الحرب
البنزين زاد 9.6 دولارات في 20 يوماً!
"العتمة" في بنت جبيل... وتطور خطير للغاية!
"كلام عن تسليح في بعض المناطق الجبلية"... مخاوف من إشكالات محلية!
