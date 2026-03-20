أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجرًا، مستهدفاً بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل تزامن ذلك مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والاوسط، واسفر ذلك عن سقوط اصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات صور.

كما أغار على بلدات السلطانية، دبعال، بنت جبيل، عيناتا، وتبنين.