



النهار: صباح "النهار"- تعداد دراماتيكي للضحايا وتحالف دولي لحسم الحربين... 20 يوماً والرحلة نحو النهاية!













الأخبار: مجزرة الميركافا تعرقل خطة التوغّل البري

سلام يستجدي... وبري يجدد رفض التفاوض

إيران تخرج مفاجآتها













الجمهورية: تزخيم فرنسي لمبادرة عون

التصعيد العسكري يعيق المبادرة











اللواء: اتصالات فرنسية - أميركية - إسرائيلية لخفض التصعيد بانتظار القرار بوقف العدوان

سلام يكاشف اللبنانيِّين: منطق التخوين مرفوض ولا مستقبل إذا بقي لبنان نصف دولة ونصف ساحة













البناء: ترامب منشغل بمضيق هرمز ونتنياهو يمهد لنهاية الحرب… وإيران لحرب طويلة | ليل الصواريخ الإيرانية الثقيلة بعد إحراق مصفاة حيفا… وإصابة طائرة أف 35 | المقاومة على الخط الأمامي وصواريخها تهجر الشمال… وخطاب ذرائعي لسلام













الديار: تصعــيـد خطــير... والديــبلوماســية غـائــبـة

فرنسا تسعى لمكان لها... ورسائل نوعية للمقاومة؟













نداء الوطن: لا جديد في جعبة بارو... والأمور رهن الميدان لا المبادرات











المدن: الحرب على لبنان: بارو إلى إسرئيل.. مساعٍ متعثرة وتصعيد مستمر















l'orient le jour: Négociations avec Israël : Pour Walid Joumblatt, oui, mais pas sans Berry













عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: ترمب: حرب الطاقة تشعل أسعار الوقود... وإسرائيل تهاجم بعنف «قلب طهران»











الأنباء الكويتية: مئات آلاف اللبنانيين يستقبلون العيد من مراكز الإيواء

دعم دولي للحكومة وضغوط على إسرائيل للحدّ من التصعيد

