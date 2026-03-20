



اللواء: أسرار



لغز

قفزت أسعار المحروقات قفزة غير محسوبة في الأسواق اللبنانية من صفيحة البنزين (25 دولاراً) إلى جرة الغاز إلى ما يقرب من (28 دولاراً) إلى غيرها، وسط مخاوف لدى الشركات والمستهلكين.





غمز

تحظى الإلتفافات المتكرِّرة من قطب وسطي باتجاه مرجع صديق، بتقدير وافر، واطمئنان إلى قوة العلاقة بين الرجلين.





همس

يدور تباين بين أكثر من فريق داخل إدارة دولة كبرى في ما خصَّ وجهة التعامل مع الحرب، بين داعٍ إلى لجم إسرائيل، وآخر لا يرى مانعاً من إطلاق يدها في التدمير.













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يسجل خبراء يتابعون الخطاب الأميركي والخطاب الإسرائيلي غياب الحديث عن إسقاط النظام في إيران والعودة إلى سقف منع إيران من امتلاك سلاح نووي والتباهي بحجم ما تمّ استهدافه من قوة إيران في إطار التمهيد لإعلان نهاية الحرب، وبينما غاب عن خطاب بنيامين نتنياهو هدف محدد بديل لإسقاط النظام، مكتفياً بالقول إن إيران لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم دون أن يقول كيف تمّ ذلك، صاغ الأميركيون المهمة الجديدة بفتح مضيق هرمز ويضعون التزام نتنياهو بوقف استهداف منشآت الطاقة بطلب أميركي مع قرار أميركي برفع الحظر عن بيع النفط الإيراني دلالة على مساع لتهدئة يعمل عليها بعض الوسطاء لتحييد سوق الطاقة، ضمن إطار مخارج من الحرب بعدما تسببت الضربات الإيرانية لمنشآت الطاقة في الخليج و”إسرائيل” بإثارة الذعر في الأسواق العالمية.



كواليس

يقول متابع عسكري لمجريات الحرب الدائرة بين أميركا و”إسرائيل” من جهة وإيران من جهة مقابلة إن الإيرانيين تركوا الخطاب الإعلامي المبرمج أميركياً وإسرائيلياً يتحدث بكثافة عن فقدان إيران لقدرة توجيه الصواريخ الدقيقة مستخدمين لإثبات ذلك عدم استهدافهم لمصفاة حيفا ويتحدث بثقة عن السيطرة التامة على الأجواء الإيرانية والقضاء التام على الدفاعات الجوية الإيرانية ليقدموا في يوم واحد رداً بليغاً مزدوجاً عندما قصفوا وأحرقوا مصفاة حيفا والمنشآت الكهربائية الملحقة بها وأصابوا طائرة أف 35 اعترف الأميركيون بإصابتها باستهداف من الدفاعات الجوية الإيرانية. وبينما كان الصمت الأميركي الإسرائيلي طبيعياً بدا أن الخبراء الذين روّجوا للسردية الأميركية الإسرائيلية في حال تلعثم لتفسير ما يجري وابتلع بعضهم ألسنته.















نداء الوطن: أسرار



يستعد أعضاء في الكونغرس من الحزبين لإرسال رسالة إلى السفير الأميركي ميشال عيسى لحثه على التواصل مع لبنان بشأن تعليق إنفاذ القوانين المناهضة للتطبيع على اعتبار أن هذه القوانين تزيد من مخاطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وتُعقِّد تنفيذ القرار 1701.



يثني دبلوماسيون عرب وأجانب على أداء وزير الخارجية وجرأته وشفافيته، ويذكِّرون بأن التحذيرات التي قدمها قبل اندلاع هذه الحرب كانت في محلها ولو أن لبنان أخذ بها لكان تفادى هذه الحرب المدمرة.



طلب "حزب الله" في بلدات بقاعية عدة إزالة كاميرات المراقبة من أمام المحال وعلى الطرقات العامة، بذريعة إمكانية استغلالها من قبل إسرائيل لمراقبة التحركات وخرقها أمنيًا، وفوجئ أصحاب المحال بإقدام مجهولين على تخريب الكاميرات المثبتة من دون سابق إنذار أو تنسيق.