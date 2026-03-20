أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يبقى مرهونا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر، رغم إعلان الرئيس اللبناني جوزاف عون استعداده لذلك.



وقال ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل، إنه لا يوجد أي مقترح فرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، نافيا تقارير تحدثت عن مبادرة من هذا النوع.



وشدد على أن دور فرنسا يقتصر على دعم السلطات اللبنانية لمساعدتها في صياغة مسار للحل وتسهيل النقاشات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معربا عن أمله في تحقيق ذلك قريبا.





وأوضح أن نجاح المفاوضات يتطلب جاهزية الوفود وموافقة إسرائيل، مشيرا إلى أن بيروت أبدت استعدادها، فيما يبقى القرار بيدتل أبيب.



كما أكد ماكرون أن مهمة نزع سلاح حزب الله تقع على عاتق الجيش اللبناني، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء البرية أو الجوية، "غير مناسبة وغير مقبولة" بموجب القانون الدولي.