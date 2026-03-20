ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب
-
20 March 2026
-
17 mins ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يبقى مرهونا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر، رغم إعلان الرئيس اللبناني جوزاف عون استعداده لذلك.
وقال ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل، إنه لا يوجد أي مقترح فرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، نافيا تقارير تحدثت عن مبادرة من هذا النوع.
وشدد على أن دور فرنسا يقتصر على دعم السلطات اللبنانية لمساعدتها في صياغة مسار للحل وتسهيل النقاشات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معربا عن أمله في تحقيق ذلك قريبا.
وأوضح أن نجاح المفاوضات يتطلب جاهزية الوفود وموافقة إسرائيل، مشيرا إلى أن بيروت أبدت استعدادها، فيما يبقى القرار بيدتل أبيب.
كما أكد ماكرون أن مهمة نزع سلاح حزب الله تقع على عاتق الجيش اللبناني، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء البرية أو الجوية، "غير مناسبة وغير مقبولة" بموجب القانون الدولي.
-
Just in
-
06 :50
وزير خارجية السعودية: سنرد عسكريا على هجمات إيران إذا اقتضت الحاجة
-
06 :43
بالصواريخ... المقاومة تضرب المنارة و"مرغليوت" وتجمعات "إسرائيلية" في الطيبة ومارون (الميادين) تتمة
-
06 :26
"معاريف" العبرية: أحد أهداف قصف حقل بارس في إيران هو تفكيك "حياد" دول الخليج وإجبارها على أن تكون طرفاً
-
06 :20
إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :11
الشرع قاصر عن «إسناد» تل أبيب (الأخبار) تتمة
-
06 :04
إسقاط «إف 35»... وقصف مصفاة حيفا: إيران تردّ الصاع صاعيْن (الأخبار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو - الإعلام الحربي ينشر مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة آليات مدرّعة تابعة للعدو الإسرائيلي شمال بلدة الطيبة جنوب لبنان
-
مقتل سيدتين وإصابة طفلين بجروح في إشكال مسلح في وادي خالد – عكار
-
بري اتصل بيمنى بشير الجميل... والسبب؟
-
التيار الوطني الحر يدين استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف: جرائم حرب تستدعي تدخل الهيئات الدولية المعنية
-
غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11231 نازحا موزعين بين مراكز الايواء والمجتمعات المضيفة
-
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد!
-
شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق
-
بري: تطبيق اتفاق نوفمبر 2024 والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين
-
سلام يوجّه رسالة حاسمة إلى ترامب!
-
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الفرنسي مثمّنًا الدور الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان
-
وصول وزير خارجية فرنسا إلى عين التينة
-
EXCLUSIVE
خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
-
باسيل يشيد بموقف الفاتيكان الداعي للسلام ووقف الحرب
-
EXCLUSIVE
خاص - "فتنة النزوح" تُقلِق الدولة.. "ضوء أخضر" للأجهزة!
-
مذكرة جديدة من مجلس الوزراء بتمديد الإقفال الرسمي بمناسبة عيد الفطر!
-
EXCLUSIVE
كواليس - طوق أمني للجيش وحملة تفتيش.. ماذا حصل في عين الرمانة؟
-
بالفيديو - لحظة نجاة مراسل من غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية
-
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان!
-
غارة تصيب صحافيًا بجروح!
-
بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصواريخ... المقاومة تضرب المنارة و"مرغليوت" وتجمعات "إسرائيلية" في الطيبة ومارون
-
-
-
20 March 2026
-
وضعية الجسم الأنسب للنوم... عادة بسيطة بفوائد صحية متعددة
-
-
20 March 2026
-
إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران
-
-
-
20 March 2026
-
الشرع قاصر عن «إسناد» تل أبيب
-
-
-
20 March 2026
-
الدين الوطني الأميركي يتجاوز 39 تريليون دولار
-
-
20 March 2026
-
كين محذراً ريال مدريد: «لا نخشى أحداً» في الصدام الملحمي
-
-
20 March 2026
-
إعلام أمريكي: وحدة مارينز أمريكية تنشر بالمنطقة خلال أيام
-
-
-
20 March 2026
-
10 بدائل صحية تغنيك عن الوجبات الخفيفة المصنعة
-
-
20 March 2026
-
هجوم على منشآت الغاز القطرية يشعل أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35%
-
-
20 March 2026
-
900 هدف.. ميسي يكتب فصلا جديدا في أسطورته الكروية
-
-
20 March 2026