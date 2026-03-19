أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي: يدين التيار الوطني الحر إمعان إسرائيل في استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف والمدنيين والأطفال.

إن هذه الجرائم المتمادية تعتبر جرائم حرب وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وتستدعي من الدولة اللبنانية متابعتها، ومن الهيئات الدولية المعنية التدخل ورفع الصوت حماية للمدنيين الأبرياء.