شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق
19 March 2026
15 secs ago
من خبِر الحرب العراقية – الإيرانية في أواخر الثمانينات، يتذكر حرب ناقلات النفط التي استنزفت اقتصاد البلدين، وسرّعت من إنهائها في ظل التوتر الذي أحاط بأمن الطاقة. وهذا التخوف، هو ما جعل دونالد ترامب يتلمس فداحة المس بمنشآت الطاقة والغاز، ما زاد من تسعير نيران الحرب الكبرى. فهذه النيران وبعدما استهدفت حقل "بارس" الإيراني، وبعد ارتفاع هائل في سعر برميل النفط، اشتعلت الخميس في منشآت حيفا درّة الصناعات النفطية والكيماوية الإسرائيلية.
وفي سوق الطاقة العالمي ومراكز الدول الكبرى، يرتفع التوتر والمخاوف من تصاعد التأثير السلبي على اقتصادات العالم الراكدة أصلاً، وكل ذلك له تأثيره على قرار أميركا في مدى تغطية الجموح الإسرائيلي المتفلت.
لبنانياً، أراد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو استطلاع كيفية فتح نافذة التفاوض، وتحديداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال يتمسك بآلية الميكانيزم. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام بارة ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحه من قبل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن المبادرة التفاوضية التي أعلنها لا تزال قائمة لكن استمرار التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها.
في هذا الوقت وجه رئيس الحكومة نواف سلام من جهته رسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدي فيها تمسك لبنان بخيار التفاوض، رافضاً في مقابلة على cnn المغامرات التي تؤثر سلباً على مصلحة لبنان العليا.
وفي المواقف أيضاً، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء على قناة "الغد" أهمية الإلتفاف حول الجيش اللبناني خاصة وأن السلطة السياسية تتعمد عدم الوضوح في تعاطيها معه. وشدد باسيل على سلام عادل ودائم يعيد الحقوق والأرض المحتلة وكذلك يحل معضلة اللاجئين والنزوح، لافتاً إلى خطورة الإستهداف الإيراني لدول الخليج العربي التي تمثل عنوان الإستقرار والإزدهار الذي يتمسك به لبنان.
أما ميدانياً، فتواصلت المواجهات البرية الضارية خاصة في الخيام والطيبة والعديسة، وقد أكد حزب الله تدمير المزيد من الدبابات بين ليل الأربعاء ونهار الخميس، فيما استمرت إسرائيل في استهداف إعلاميين كما حصل مع طاقم "روسيا اليوم"، وكذلك الجسور على الليطاني.
19 :51
وزير الطاقة الأميركي: نحن أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي عالمياً ومن أبرز مصدري النفط
19 :42
غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11231 نازحا موزعين بين مراكز الايواء والمجتمعات المضيفة تتمة
19 :36
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد! تتمة
19 :25
القناة 12 الإسرائيلية: فرق الإطفاء والإنقاذ تسيطر بالكامل على حريقين في مصافي حيفا جراء سقوط شظايا اعتراض
19 :09
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة
19 :06
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت يحمر الشقيف
بري: تطبيق اتفاق نوفمبر 2024 والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين
سلام يوجّه رسالة حاسمة إلى ترامب!
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الفرنسي مثمّنًا الدور الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان
وصول وزير خارجية فرنسا إلى عين التينة
خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
باسيل يشيد بموقف الفاتيكان الداعي للسلام ووقف الحرب
خاص - "فتنة النزوح" تُقلِق الدولة.. "ضوء أخضر" للأجهزة!
مذكرة جديدة من مجلس الوزراء بتمديد الإقفال الرسمي بمناسبة عيد الفطر!
كواليس - طوق أمني للجيش وحملة تفتيش.. ماذا حصل في عين الرمانة؟
بالفيديو - لحظة نجاة مراسل من غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان!
غارة تصيب صحافيًا بجروح!
بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
خاص - باريس تختبر التسوية!
قوى الامن تحذّر من "موقع مشبوه"!
وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بشروط.. ما علاقة الضاحية؟
غارة على الجبل الرفيع واطراف بلدة الريحان وقصف مدفعي لأطراف الغندورية ووادي السلوقي
بالفيديو - جبور: لبنان الرسمي لا يريد اي حرب اسناد على ارضه ولكن من الأكيد أننا نرفض الاعتداءات الاسرائيلية
مقاربة سياسية متكاملة لباسيل وطرح مسارات بديلة - رندا شمعون
كتل باردة حتى بداية الاسبوع المقبل وطقس العيد ماطر
-
-
