من خبِر الحرب العراقية – الإيرانية في أواخر الثمانينات، يتذكر حرب ناقلات النفط التي استنزفت اقتصاد البلدين، وسرّعت من إنهائها في ظل التوتر الذي أحاط بأمن الطاقة. وهذا التخوف، هو ما جعل دونالد ترامب يتلمس فداحة المس بمنشآت الطاقة والغاز، ما زاد من تسعير نيران الحرب الكبرى. فهذه النيران وبعدما استهدفت حقل "بارس" الإيراني، وبعد ارتفاع هائل في سعر برميل النفط، اشتعلت الخميس في منشآت حيفا درّة الصناعات النفطية والكيماوية الإسرائيلية.

وفي سوق الطاقة العالمي ومراكز الدول الكبرى، يرتفع التوتر والمخاوف من تصاعد التأثير السلبي على اقتصادات العالم الراكدة أصلاً، وكل ذلك له تأثيره على قرار أميركا في مدى تغطية الجموح الإسرائيلي المتفلت.



لبنانياً، أراد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو استطلاع كيفية فتح نافذة التفاوض، وتحديداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال يتمسك بآلية الميكانيزم. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام بارة ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحه من قبل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن المبادرة التفاوضية التي أعلنها لا تزال قائمة لكن استمرار التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها.

في هذا الوقت وجه رئيس الحكومة نواف سلام من جهته رسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدي فيها تمسك لبنان بخيار التفاوض، رافضاً في مقابلة على cnn المغامرات التي تؤثر سلباً على مصلحة لبنان العليا.



وفي المواقف أيضاً، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء على قناة "الغد" أهمية الإلتفاف حول الجيش اللبناني خاصة وأن السلطة السياسية تتعمد عدم الوضوح في تعاطيها معه. وشدد باسيل على سلام عادل ودائم يعيد الحقوق والأرض المحتلة وكذلك يحل معضلة اللاجئين والنزوح، لافتاً إلى خطورة الإستهداف الإيراني لدول الخليج العربي التي تمثل عنوان الإستقرار والإزدهار الذي يتمسك به لبنان.



أما ميدانياً، فتواصلت المواجهات البرية الضارية خاصة في الخيام والطيبة والعديسة، وقد أكد حزب الله تدمير المزيد من الدبابات بين ليل الأربعاء ونهار الخميس، فيما استمرت إسرائيل في استهداف إعلاميين كما حصل مع طاقم "روسيا اليوم"، وكذلك الجسور على الليطاني.

