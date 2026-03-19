كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر اكس:



بوقت التصعيد والجنون، في صوت عاقل عم يقول وقفوا الحرب…

الفاتيكان عم يدعي للسلام وعم يقولها بوضوح: خلّوا لبنان بحالو.



10,452 كم٢

ولا متر اقل.