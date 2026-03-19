شهِدت منطقة عين الرمانة - غاليري سمعان منتصف ليل أمس إنتشاراً لوحدات الجيش اللبناني التي ضربت طوقاً أمنياً وسيّرت دوريات مؤللة وأقامت عدة حواجز لتفتيش السيارات، وتبّين أن إشكالاً ما حصل في أحد أحياء عين الرمانة تراوحت التقديرات في أن يكون بين نازحين وسكان المنطقة، أو توقيف أشخاص ينقلون أسلحة في سياراتهم.