هدد وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس بمفاجأت كثيرة في مختلف الساحات من شانها رفع مستوى الحرب ضد ايران وحزب الله لتتردد معلومات خليجية لصحيفة “الديار”، حول محاولة اسرائيلية بتنفيذ عملية انزال ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت بتغطية جوية هائلة. انما اوساط مقربة للحزب اشارت الى انه مثلما تفاجا العدو الاسرائيلي بالانزال الذي نفذه في النبي الشيت بقوة الحزب وكيفية ردعه واضطرار الجيش الاسرائيلي للانسحاب بشكل مذل سيتكرر الامر ذاته في حال حاول تنفيذ هذه الخطوة في الضاحية. واضافت هذه الاوساط المقربة من الحزب ان العدو الاسرائيلي تفاجا ايضا باعادة الحزب بناء قوته العسكرية في وقت قياسي فهو جاهز لمواجهة مفاجآت اسرائيلية اخرى.