يقف لبنان أمام انسداد الأفق للتوصل لاتفاق وقف النار الذي أخذ يولّد حالة من الإحباط لدى سفراء المجموعة الأوروبية في بيروت الذين يدورون الآن في حلقة مفرغة، باعتبار أنه بات رهينة بيد الولايات المتحدة بالوكالة عن إسرائيل، وإيران بالإنابة عن «حزب الله»، ولم يعد لهم من دور سوى مواكبة الحرب المشتعلة وتداعياتها على الداخل اللبناني، ولا يخفون، كما يقول مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط»، قلقهم الشديد حيال ارتفاع منسوب التهجير للجنوبيين من بلداتهم في ظل إصرار إسرائيل على إخلائها من سكانها، ولم تعد تقتصر على تلك الواقعة في منطقة جنوب نهر الليطاني، وإنما امتدت إلى شماله حتى حدود مدينة صيدا.



في المقابل، يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على وقف النار وعودة النازحين، ودعوته لتحصين الوحدة الداخلية كأولوية لقطع الطريق على إحداث فتن مذهبية وطائفية متنقلة بين النازحين والمضيفين، وهو لا يزال يراهن، كما نُقل عنه، على «وعي اللبنانيين وتفهّمهم الظروف المفروضة على النازحين لإخلاء بلداتهم، كون ذلك السلاح الوحيد لوأدها في مهدها وإحباط المخطط الإسرائيلي بتهجير الجنوبيين بشن غارات انتقامية على بلدات جنوبية لا تمت بصلة إلى بنك الأهداف بملاحقة مقاتلي (حزب الله) واغتيالهم، بمقدار ما أنها تصر على تهجيرهم لضرب النسيج الداخلي الذي يتميز به لبنان والعيش المشترك بين أهله».



تأليب اللبنانيين



وفي هذا السياق، كشف مصدر قيادي في حركة «أمل» أن إغارة إسرائيل يومياً وبشكل منتظم على البلدات والمناطق ذات الغالبية الشيعية في الجنوب اضطرتهم للنزوح إلى مناطق أخرى طلباً للأمان وهي ذات غالبية غير شيعية، لتأليب سكانها الأصليين على النازحين بذريعة أن لجوءهم إليها تسبب بتهديد أمنهم وتعريض ممتلكاتهم للخطر. وسأل لـ«الشرق الأوسط»: ماذا جنت إسرائيل من استهدافها لمناطق، على سبيل المثال، خلدة، عرمون، النبعة، برج حمود، ومناطق أخرى، سوى تحريض أهلها وتأليبهم على النازحين من منطلق أن احتضانهم لهم يقلق راحتهم، وإن كانت لم تلقَ أي استجابة لمخططها؟



ولفت إلى أن إسرائيل باستهدافها لأحياء بيروتية ذات غالبية سنية تخطط لتأليبها على النازحين، مع أن غاراتها لم تستهدف أي مسؤول في «حزب الله» سوى التذرُّع بتدميرها لمؤسسات القرض الحسن التابعة له، مع أنها كانت دمّرتها سابقا، وقال إن وعي البيروتيين هو السلاح الأمضى لإحباط مخططها لافتعال فتنة مذهبية تهدد الاستقرار في المناطق المضيفة للنزوح.



وتوقف أمام إخلاء إسرائيل لمدينة صور والبلدات المحيطة بها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وقال: «إنها تراهن على أن الاكتظاظ السكاني بالنازحين يمكن أن يولّد انفجاراً في أي لحظة، ونحن من جانبنا ندعو أهلنا لاحترام حسن الضيافة وتقديرهم لهيئات المجتمع المدني والقوى السياسية على احتضانهم وضرورة تعاونهم مع الجيش والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتصدي لكل من يحاول العبث به».



وشدد المصدر على أن «بري يواكب يومياً استقبال المضيفين للنازحين، ويحرص على التزامهم بالأنظمة للحفاظ على الأمن، ويعلق أهمية على الاعتدال في الخطاب السياسي الجامع والابتعاد عن كل أشكال التحريض والتعبئة الطائفية لمنع إقحام البلد في توترات هي بمثابة قنابل موقوتة، ونحن نعمل على تفكيكها لوأد الفتنة بالتعاون مع شركائنا في الوطن».



بري يرفض تلازم مسار لبنان وإيران



بدوره قال مصدر سياسي مواكب للأجواء بداخل «الثنائي الشيعي» إن الرهان على حصول خلاف بين «أمل» و«حزب الله» ليس في محله لتفادي انعكاسه على النازحين والمضيفين في آن معاً، من دون أن يعني أن التفاهم بينهما قائم على أكمل وجه، لأن بري يتمايز عن حليفه بعدم تأييده لتلازم المسارين اللبناني والإيراني، ولديه ملاحظات لا يخفيها أمام زواره يحاط بها الحزب وتتعلق بأداء حليفه، بدءاً بإسناده لغزة ومروراً بتفلُّت أمينه العام نعيم قاسم من تعهده بعدم التدخل عسكرياً إسناداً لإيران، ما شكل لأخيه الأكبر إحراجاً أمام الرأي العام اللبناني، وانتهاءً بالمواقف النارية لبعض مسؤوليه وآخرهم نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي الذي لم يكن مضطراً لتوزيع تهديداته على الحكومة التي طالت الوزراء المحسوبين عليه، والذين تمايزوا عن الوزيرين اللذين سمّاهما الحزب وأيدوا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، برغم أن مصادر الحزب حاولت تطويق ردود الفعل عليها بقولها إن ما نُقل عنه لم يكن دقيقاً.



ورأى أنه لا جدال في تمايز بري عن الحزب في مقاربتهما للملف اللبناني بكل تفاصيله، لكن من غير الجائز الرهان على خلافهما، لأن الضرورة تقضي باستيعابه واحتضانه لإنزاله من أعلى الشجرة للانخراط في مشروع الدولة عندما تتوقف الحرب الدائرة بينه وبين إسرائيل. وقال إن أثقالاً سياسية تُلقى على أكتاف بري، ما يفسر إصراره على وقف النار وعودة النازحين، والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة، وربط بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية دولية بدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لأنه كما قال عون لا يمكن أن تبدأ تحت النار، وإن المطلوب التوصل إلى هدنة لبدئها، وهذا ما صارح به بري سفير أميركا في بيروت ميشال عيسى الذي حاول جاهداً إقناعه بأن يسمّي شخصية شيعية تكون في عداد الوفد المفاوض، لكنه اصطدم بثباته على موقفه وتفهمه لمبادرة عون، وإن كان يدعو لتفعيل اجتماعات لجنة الـ«ميكانيزم» لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

