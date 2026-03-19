



النهار: بيروت الخط المتقدم لحرب الأعماق التدميرية فرنسا وحدها لا تتراجع أمام رفض المبادرات













الجمهورية: الفاتيكان: اتركوا لبنان وشأنه

إسرائيل تقصف الجسور لعزل "الليطاني"











اللواء: الإحتلال يعمل على تدمير حزب الله.. ويقطع أوصال الجنوب ويستهدف بيروت

بارو إلى لبنان لدعم التفاوض وعون عند مبادرته يشدِّد على الجهوزية والخطاب الجامع











البناء: ترامب ونتنياهو لتعويم قرار إسقاط إيران بإشعال حرب الغاز والنفط لتعطيل الحياة | إيران تستهدف منشآت الطاقة في الخليج… وضربات صاروخية نوعية في تل أبيب | محمد شري شهيداً… الإعلام يقف صمتاً والعنوان «العدوان الإسرائيلي على لبنان»











الديار: حرب مفتوحة والإقليم يدخل مرحلة الخطر الشامل

كاتس يهدد بمفاجأت عسكرية...حزب الله: جاهزون ولنا مفاجأت ايضا











نداء الوطن: "الحزب" يكتب "سيناريو غزة" ويدعو إسرائيل للتنفيذ











المدن: الحرب على لبنان:الحزب يوسع هجماته وإسرائيل تعلن تعميق التوغل













l'orient le jour: Au cœur de Beyrouth, la guerre change d’échelle













عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: السعودية تنتقد مزاعم إيران: الحراك الآن سياسي والتصعيد سيقابل بالتصعيد













الأنباء الكويتية: إسرائيل تستهدف بيروت مرتين توالياً

تجاوب أميركي مع المبادرة الرئاسية اللبنانية المتمسكة بأحقية «الشرعية»

