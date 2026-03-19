49 مركزاً للرعاية الصحية تخرج من الخدمة
-
19 March 2026
-
3 secs ago
-
-
source: الأخبار
-
الأخبار: راجانا حمية-49 مركزاً للرعاية الصحية الأولية توقّفت عن العمل، وعشرات الشهداء من المسعفين والأطباء، ضمن منهجية العدو لإفراغ الأرض من سكانها
مع كل غارة للعدو، يخرج عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز الإسعافية من الخدمة، لتصبح الحرب على القطاع الصحي واقعاً ملموساً. لم يعد التعطيل المؤقّت حدثاً عابراً، بل مؤشراً صارخاً إلى استهداف العدو الإسرائيلي للبنية الصحية، ضمن استراتيجية واضحة تضرب كل ما يحافظ على حياة المدنيين.
وتؤكد ذلك التبريرات التي يسوّقها العدو، متهماً المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف باستخدامها لأغراض عسكرية، بينما تتزايد أعداد الشهداء من المسعفين والأطباء، وتخرج مراكز صحية كاملة من الخدمة، إمّا بسبب القصف المباشر أو التهديدات المستمرة.
وفي الحصيلة اليومية لضحايا القطاع الصحي، بلغ عدد الشهداء من المسعفين 35 شهيداً، «من دون احتساب الشهداء الذين نعمل على البحث عنهم في الغارة على المركز الإسعافي في بئر السلاسل»، وفق ما يؤكد محمود كركي، المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية. ويتوزّع هؤلاء بين 30 شهيداً من الهيئة الصحية الإسلامية، و3 شهداء من جمعية الرسالة الإسلامية، وشهيدين من الصليب الأحمر اللبناني، فيما سُجّل حتى الآن استشهاد خمسة من الأطباء والممرّضين.
هذه الأرقام لا تعكس مجرّد خسائر بشرية، بل تكشف، بحسب رئيسة دائرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندا حمادة، عن انتقال العدو إلى مستوى جديد من الاستهداف، «من ضرب العسكر إلى نسف كل ما له علاقة بالحياة، وإفراغ الأرض من ناسها عبر استهداف كل ما هو حيوي».
استمرار المراكز الصحية يشجّع السكان على البقاء في أرضهم وهو ما لا يريده العدو
وتُظهِر المقارنة بين حرب عام 2024 والحرب الحالية حجم التصعيد في استهداف المرافق الصحية. ففي حين تعرّضت 69 مركزاً للرعاية للتدمير أو الإقفال أو التعطيل الجزئي خلال 66 يوماً من القصف في الحرب السابقة، سُجّل في الحرب الحالية خروج 49 مركزاً من الخدمة خلال أسبوعين فقط، مع تزايد ملحوظ في الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب والبقاع. هذا التصاعد يرسم، وفق توصيف وزير الصحة ناصر الدين، مساراً واضحاً لـ«حرب مُمنهجة على القطاع الصحي».
وتكمن خطورة استهداف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفق حمادة، في كونها تحوّلت إلى الملاذ البديل عن المستشفيات، ومرتبطة مباشرة بمراكز الإيواء لتقديم الخدمات الصحية للنازحين في أماكن وجودهم، إذ يبلغ عدد مراكز الرعاية المرتبطة بمراكز الإيواء نحو 190 تخدم حوالى 600 مركز إيواء. لذلك تشير حمادة إلى أن وجود هذه المراكز يشكّل «صمّام أمان للمجتمع»، و«استمرار عمل المراكز يشجّع السكان على البقاء في أرضهم، وهو ما لا يريده العدو، لذلك يستهدف كل ما يحفّز الناس على الصمود».
وتوضح أنه مع استهداف المراكز، لجأت مديرية الرعاية إلى «الخطة ب» عبر تشغيل مراكز نقّالة، غير أن هذه البدائل لم تسلم بدورها من الاستهداف، إذ «بدأ العدو بملاحقة هذه المراكز أيضاً، ما يضعنا أمام تحدّي الاستمرار في تقديم الخدمات».
-
Just in
-
06 :14
الغارديان البريطانية : بالرغم من القصف العنيف والضغط الشديد تمكن حزب الله من خوض معركة قوية وقاسية عند الخطوط الأمامية في جنوب لبنان وتكبيد الجيش الاسرائيلي خسائر كبيرة
-
05 :47
واشنطن بوست: رصد مسيرات فوق قاعدة عسكرية أميركية يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
-
05 :42
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
05 :34
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في العديد من مناطق الشمال
-
05 :11
حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من مستوطنات الشمال
-
05 :03
ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
حزب الله: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة
-
هيئة الاعلام في "الحزب" تنعى الإعلامي محمد شري
-
حزب الله: اسقطنا مسيرة فوق المروانية واستهدفنا قاعدة عين زيتيم في صفد وثكنة يوآف في الجولان بالمسيرات وتجمعا للعدو في كريات شمونة
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
-
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
-
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
-
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في كريات شمونة بالمسيّرات وفي العديسة وشوميرا بالصواريخ وتصدينا لقوة حاولت التقدم باتجاه الطيبة
-
دار الفتوى: الجمعة أول أيام عيد الفطر
-
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
-
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
-
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان
-
تعميم صورة لقاصر مفقود... هل شاهدتموه؟
-
درغام: لا تفاؤل بحل سياسي… وتحذير من تكرار سيناريو الحرب
-
EXCLUSIVE
خاص - مصدر لبناني: المسعى الأخير لإنهاء الحرب قبل المحظور الكبير
-
غارة على مبنى سكني محاذي لموقف السيارات الخلفي لمستشفى الشيخ راغب حرب في تول
-
هذا ما تشهده جسور منطقة الليطاني!
-
بعد تهديدات إسرائيلية... إخلاء جديدة مرجعيون من النازحين
-
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة!
-
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد
-
"إنذار عاجل"... أدرعي: سنهاجم معابر على نهر الليطاني بدءًا من ظهر اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
-
19 March 2026
-
-
-
-
19 March 2026