حزب الله: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة
19 March 2026
2 secs ago
source: روسيا اليوم
أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس، أنه استهدف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 الخميس 19 مارس 2026 دبابتي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المُستهدفة إلى 6 حتى لحظة صدور هذا البيان، وما زال المجاهدون يستهدفون المنطقة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية".
وجاء في بيانين سابقين لحزب الله حول هذا الهجوم، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه":
- "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الخميس 19 مارس 2026، دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة".
- "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 19 مارس 2026 ثلاث دبّابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المستهدفة إلى 4 حتى لحظة صدور هذا البيان".
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب بأنه خلال هذه المواجهات، أطلقت المروحيات الاسرائيلية رشقات رشاشة بإتجاه بلدة الطيبة، رافقه قصف مدفعي عنيف.
وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي شن تزامنا مع هذه الاشتباكت غارة عنيفة استهدفت بلدتي زفتا والشرقية في النبطية جنوبي لبنان.
Just in
03 :20
الجيش الإسرائيلي: رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها (سكاي نيوز عربية)
02 :55
"هآرتس" العبرية : أخبِروا ترامب أنه انتصر وإلا سنبقى في الملاجئ حتى رأس السنة المقبلة
23 :48
الدفاع المدني الإسرائيلي: فرقنا بدأت الانتشار في مناطق عدة وسط إسرائيل بعد بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة وشظاي
23 :46
شينكر: نعلم أن الجيش اللبناني لا يمتثل لقرارات الحكومة دائماً ونستذكر ما حصل في 2008 عندما سيطر حزب الله على بيروت
23 :42
رويترز: كتائب حزب الله العراقية تقول إنها ستعلق هجماتها على السفارة الأميركية لمدة خمسة أيام بشروط
23 :41
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في 107 مستوطنات في منطقة الوسط غوش دان
