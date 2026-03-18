لم يعد أمام إسرائيل إلا التدمير العبثي واستهداف المدنيين الأبرياء، تعويضاً عما لم تستطع تحقيقه في ميدان الحرب وخاصة على أرض الجنوب حتى الساعة، وعن عجزها في وقف إطلاق الصواريخ. فبعد الضربات الكبيرة التي وجَّهها حزب الله ليل الثلثاء، ردّت إسرائيل فجر اليوم بتوسيع دائرة العدوان ليطال مجدداً قلب بيروت، من دون أن توفر المدنيين والإعلاميين. أما على خط الحرب مع إيران، فإن استهداف منشآت الغاز الكبرى قد يفتح الباب أمام حرب شرسة ومدمرة في هذا القطاع، وأمام انزلاق كبير لا يعرف أحد مداه.

في هذا الوقت، تستمر الحركة الفرنسية سعياً لفتح نافذة في جدار التفاوض المسدود، حيث تستقبل بيروت الخميس وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو لبحث هذا الملف.



ميدانياً، وإضافة إلى الغارة التي استهدفت الباشورة فجراً وأدت إلى استشهاد مدنيين من ضمنهم الزميل في "المنار" محمد شري، بدأت إسرائيل بتقطيع أوصال الجنوب عبر ضرب الجسور على نهر الليطاني. كذلك هددت باستهداف المنشآت التجارية التابعة للحزب، فيما طالت الغارات قرى الجنوب والبقاع الغربي ومدينة صيدا. أما على المستوى البري فتواصلت الإشتباكات العنيفة في الخيام والعديسة والطيبة، من دون أن يُسجَّل تقدُّم حقيقي لقوات الإحتلال الإسرائيلي.



وفي الموقف السياسي للدولة اللبنانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماع امني الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعيا الى ان يكون الخطاب السياسي في البلاد خطابا وطنيا يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة، والى ان ينسحب هذا الامر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المواقف أيضاً يطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة من المواقف في حلقة مع الإعلامي سامي كليب ليلة الأربعاء على قناة "الغد" عند التاسعة، وتنقلها الأو تي في مباشرة.

هذا وقد كانت الحرب وتداعياتها محور لقاء بين وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، مع قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي حيث كان تأكيد لأهمية دور الجيش اللبناني في ظل هذه الظروف.



