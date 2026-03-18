شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
18 March 2026
2 secs ago
source: tayyar.org
لم يعد أمام إسرائيل إلا التدمير العبثي واستهداف المدنيين الأبرياء، تعويضاً عما لم تستطع تحقيقه في ميدان الحرب وخاصة على أرض الجنوب حتى الساعة، وعن عجزها في وقف إطلاق الصواريخ. فبعد الضربات الكبيرة التي وجَّهها حزب الله ليل الثلثاء، ردّت إسرائيل فجر اليوم بتوسيع دائرة العدوان ليطال مجدداً قلب بيروت، من دون أن توفر المدنيين والإعلاميين. أما على خط الحرب مع إيران، فإن استهداف منشآت الغاز الكبرى قد يفتح الباب أمام حرب شرسة ومدمرة في هذا القطاع، وأمام انزلاق كبير لا يعرف أحد مداه.
في هذا الوقت، تستمر الحركة الفرنسية سعياً لفتح نافذة في جدار التفاوض المسدود، حيث تستقبل بيروت الخميس وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو لبحث هذا الملف.
ميدانياً، وإضافة إلى الغارة التي استهدفت الباشورة فجراً وأدت إلى استشهاد مدنيين من ضمنهم الزميل في "المنار" محمد شري، بدأت إسرائيل بتقطيع أوصال الجنوب عبر ضرب الجسور على نهر الليطاني. كذلك هددت باستهداف المنشآت التجارية التابعة للحزب، فيما طالت الغارات قرى الجنوب والبقاع الغربي ومدينة صيدا. أما على المستوى البري فتواصلت الإشتباكات العنيفة في الخيام والعديسة والطيبة، من دون أن يُسجَّل تقدُّم حقيقي لقوات الإحتلال الإسرائيلي.
وفي الموقف السياسي للدولة اللبنانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماع امني الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعيا الى ان يكون الخطاب السياسي في البلاد خطابا وطنيا يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة، والى ان ينسحب هذا الامر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المواقف أيضاً يطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة من المواقف في حلقة مع الإعلامي سامي كليب ليلة الأربعاء على قناة "الغد" عند التاسعة، وتنقلها الأو تي في مباشرة.
هذا وقد كانت الحرب وتداعياتها محور لقاء بين وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، مع قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي حيث كان تأكيد لأهمية دور الجيش اللبناني في ظل هذه الظروف.
21 :12
باسيل عبر تلفزيون الغد:
- سياسة نتنياهو هي الحرب وهو يرى انها تمدد بقاءه برئاسة الحكومة ويتحدث عن سلام بالقوة بينما السلام لا يقوم الا على العدالة
- البعض يربطنا بايران لكن نحن نرفض ربطنا بأي محور وللأسف قد تقف حرب ايران ولا تقف بلبنان
- فصل جنوب الليطاني عن باقي الجنوب ولبنان يخيفنا جراء الطمع بالارض اللبنانية وليس بسبب اقامة شريط عازل لأنه يعرف انه لا يحميه
- التطهير العرقي الذي يحصل خطير جدا ونريد كل اللبنانيين ان يبقوا في ارضهم، المسيحيين وغير المسيحيين، ولا يمكن التمييز بين شعبنا
21 :10
قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية: أضرار جسيمة ولا وفيات تتمة
21 :07
القناة 15 الاسرائيلية: أبعد عملية إطلاق من لبنان: إطلاق صواريخ لمسافة أكثر من 200 كيلومتر من لبنان نحو غلاف غزة
20 :46
بالفيديو - تعرض مدينة رأس لفان الصناعية في قطر لهجمات صاروخية ووقوع اضرار جسيمة تتمة
20 :45
قناة 14 الاسرائيلية: قصف عنيف من لبنان ودويّ صفارات الإنذار في الشمال
20 :34
حزب الله: استهدفنا موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية بسرب من المُسيّرات الانقضاضية
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
