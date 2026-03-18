حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
18 March 2026
source: tayyar.org
تقدم "حزب الله"، في بيان، ب"أحر آيات العزاء والتبريك إلى القائد السيد مجتبى الخامنئي، وإلى قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى شعبها العظيم الصامد والمجاهد، باستشهاد أمين الثورة الإسلامية وجمهوريتها وشعبها، والحافظ الأمين لنهج الإمام الخميني وخط الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي ارتقى إلى ربّه شهيدًا صائمًا قائمًا، بعد مسيرة طويلة من الجهاد والعمل الدؤوب فيما عاهد الله عليه في خدمة الإسلام المحمدي الأصيل وخدمة المسيرة القرآنية المباركة، وفي الدفاع عن الجمهورية الإسلامية وسيادتها وثوابتها، وقضايا الأمة الإسلامية، وذلك إثر عدوان أميركي - إسرائيلي إرهابي غادر استهدفه مع نجله وعدد من رفاقه".
اضاف: " إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تواجه اليوم العدوان الأميركي - الصهيوني الهمجي، وفي ظل تآمر العالم عليها، وتقدم في سبيل هذا الدفاع المقدس التضحيات العظام وقوافل الشهداء والقادة الكبار، فهي لا تدافع عن نفسها وشعبها فقط، وهو حقّ مشروع تكفله كل المواثيق الدولية، بل تدافع أيضًا عن كرامة الأمة الإسلامية وعزّتها واستقلالها، وعن شعوب المنطقة وكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم، وتتصدى للاختلالات العميقة التي تعتور النظام الدولي وتحمي ما تبقى من عدالة ومن قيم إنسانية في عالم داست فيه الولايات المتحدة الأميركية ومعها الكيان الصهيوني كل القوانين والأعراف والمواثيق، وتُسقط بصمودها وثباتها ومقاومتها التاريخية كل المخططات والمشاريع الاستيطانية والاستعمارية والتفتيتية التي يعمل العدو الأميركي - الصهيوني على تنفيذها لإخضاع شعوب المنطقة ونهب ثرواتها وفرض هيمنته المطلقة على حاضرها ومستقبلها".
ودان الحزب، "هذا الاغتيال الجبان واستمرار العدوان الأميركي - الإسرائيلي الإجرامي، نؤكد أن اغتيال القادة لن يكسر من إرادة الجمهورية الإسلامية، ولا في النيل من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها، وستظل الجمهورية الإسلامية ركيزة المشروع المناهض للاستكبار الأميركي والتوسع الصهيوني مهما عظمت التضحيات".
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ! تتمة
صافرات انذار وانفجارات داخل قاعدة فكتوريا الأميركية ببغداد
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه تتمة
التلفزيون الإيراني عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: إنتاج الغاز مستقر ولا يوجد أي قيود على إيصاله لأي نقطة في البلاد
بيان للمرشد الإيراني: تلقيت نبأ استشهاد اللواء غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج ببالغ الحزن والأسى
أ.ب عن مسؤول دفاعي بريطاني: التوصل لخطة موثوقة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز لا يزال بعيد المنال
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في كريات شمونة بالمسيّرات وفي العديسة وشوميرا بالصواريخ وتصدينا لقوة حاولت التقدم باتجاه الطيبة
دار الفتوى: الجمعة أول أيام عيد الفطر
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان
تعميم صورة لقاصر مفقود... هل شاهدتموه؟
درغام: لا تفاؤل بحل سياسي… وتحذير من تكرار سيناريو الحرب
خاص - مصدر لبناني: المسعى الأخير لإنهاء الحرب قبل المحظور الكبير
غارة على مبنى سكني محاذي لموقف السيارات الخلفي لمستشفى الشيخ راغب حرب في تول
هذا ما تشهده جسور منطقة الليطاني!
بعد تهديدات إسرائيلية... إخلاء جديدة مرجعيون من النازحين
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة!
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد
"إنذار عاجل"... أدرعي: سنهاجم معابر على نهر الليطاني بدءًا من ظهر اليوم
الراعي التقى وفد علما الشعب: كل ما نريده العودة إلى بلدتنا
"المنار" تنعى شري: شهيد الكلمة الحرة
استشهاد عنصر في الدفاع المدني إثر غارة صيدا... والحجار: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
قوة إسرائيلية تسلّلت فجرًا إلى شبعا...
استشهاد إعلامي لبناني إثر الغارة على زقاق البلاط صباحًا!
Just in
-
19 :38
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ! تتمة
-
19 :37
صافرات انذار وانفجارات داخل قاعدة فكتوريا الأميركية ببغداد
-
19 :05
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه تتمة
-
19 :00
التلفزيون الإيراني عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: إنتاج الغاز مستقر ولا يوجد أي قيود على إيصاله لأي نقطة في البلاد
-
18 :53
بيان للمرشد الإيراني: تلقيت نبأ استشهاد اللواء غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج ببالغ الحزن والأسى
-
18 :52
أ.ب عن مسؤول دفاعي بريطاني: التوصل لخطة موثوقة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز لا يزال بعيد المنال
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
18 March 2026
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في كريات شمونة بالمسيّرات وفي العديسة وشوميرا بالصواريخ وتصدينا لقوة حاولت التقدم باتجاه الطيبة
دار الفتوى: الجمعة أول أيام عيد الفطر
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان
غارة إسرائيلية تستهدف جسر قعقعية الجسر
إصابة مطار بن غوريون بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات
