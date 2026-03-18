كتب الوزير السابق هيكتور الحجار عبر "أكس":

قمت اليوم بزيارة ميدانية إلى بلدة القليعة ومن ثم إلى جديدة مرجعيون، حيث التقيت بأعضاء المجلسين البلديين واطلعت على الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد المستمر.الواقع اليوم يعكس حالة قلق وخوف لدى الأهالي، بالتوازي مع ضغوط معيشية متزايدة، ما يستدعي تحركاً سريعاً لتخفيف هذا القلق وتأمين متطلبات الحياة الأساسية. وشملت الزيارة لقاءً مع قيادة الجيش في ثكنة جديدة مرجعيون، حيث تم التنسيق لتأمين الحاجات الاجتماعية والدواء والضروريات الحياتية، مع التأكيد على أهمية دعم الجيش المستمر لمواكبة فرق الصيانة والعيادات المتنقلة وخدمة الناس. تركّزت الجهود خلال الزيارة على تأمين المساعدات ومتابعة القضايا الاجتماعية، خصوصاً ما يتعلّق بالحاجات الأساسية: المياه، الكهرباء، والاتصالات. كما تواصلت مع وزير الاتصالات شارل الحاج لمتابعة معالجة الأعطال بالإضافة إلى التأكيد على أولوية الرعاية الصحية وتأمين الاستشفاء والأدوية. وكان من المقرّر استكمال الجولة إلى بلدة دير ميماس ولقاء المرجعيات البلدية فيها، إلا أن تفاقم الأوضاع الأمنية حال دون ذلك.