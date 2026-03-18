حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
18 March 2026
كتب الوزير السابق هيكتور الحجار عبر "أكس":قمت اليوم بزيارة ميدانية إلى بلدة القليعة ومن ثم إلى جديدة مرجعيون، حيث التقيت بأعضاء المجلسين البلديين واطلعت على الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد المستمر.
الواقع اليوم يعكس حالة قلق وخوف لدى الأهالي، بالتوازي مع ضغوط معيشية متزايدة، ما يستدعي تحركاً سريعاً لتخفيف هذا القلق وتأمين متطلبات الحياة الأساسية. وشملت الزيارة لقاءً مع قيادة الجيش في ثكنة جديدة مرجعيون، حيث تم التنسيق لتأمين الحاجات الاجتماعية والدواء والضروريات الحياتية، مع التأكيد على أهمية دعم الجيش المستمر لمواكبة فرق الصيانة والعيادات المتنقلة وخدمة الناس. تركّزت الجهود خلال الزيارة على تأمين المساعدات ومتابعة القضايا الاجتماعية، خصوصاً ما يتعلّق بالحاجات الأساسية: المياه، الكهرباء، والاتصالات. كما تواصلت مع وزير الاتصالات شارل الحاج لمتابعة معالجة الأعطال بالإضافة إلى التأكيد على أولوية الرعاية الصحية وتأمين الاستشفاء والأدوية. وكان من المقرّر استكمال الجولة إلى بلدة دير ميماس ولقاء المرجعيات البلدية فيها، إلا أن تفاقم الأوضاع الأمنية حال دون ذلك.
Just in
19 :38
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ! تتمة
19 :37
صافرات انذار وانفجارات داخل قاعدة فكتوريا الأميركية ببغداد
19 :29
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها تتمة
19 :05
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه تتمة
19 :00
التلفزيون الإيراني عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: إنتاج الغاز مستقر ولا يوجد أي قيود على إيصاله لأي نقطة في البلاد
18 :53
بيان للمرشد الإيراني: تلقيت نبأ استشهاد اللواء غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج ببالغ الحزن والأسى
18 March 2026
