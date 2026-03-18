نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، واشار التقريرالى أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 18 آذار بلغ 968، وعدد الجرحى 2432".