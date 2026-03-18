نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة العاشرة من صباح اليوم غارة جوية مستهدفًا محيط المدرسة الرسمية في بلدة دير الزهراني، واتبعها بغارة ثانية استهدفت محيط مطعم ابراج.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بوقوع إصابات حيث تم نقل طفلة بحال حرجة إلى مستشفى النبطية الحكومي.