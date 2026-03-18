ليلٌ دامٍ... شهداء وجرحى وغارات كثيفة جنوبًا!
18 March 2026
21 secs ago
source: tayyar.org
الوكالة الوطنية
استشهد عضو المجلس البلدي في ميفدون هزان محسن عياش في الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية المعادية على مبنى بلدية ميفدون ودمرته ، والشهيد عياش كان ايضا مسعفاً في فريق الاسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية. كما اصيب في الغارة 9 مواطنين بجروح بينهم حالة خطرة وعملت فرق الاسعاف من الصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفيات النبطية.
الغارة الجوية المعادية على حي الميدان في النبطية ليلًا دمرت مبنى وألحقت اضرارا فادحة بعشرات المنازل والمحال التجارية، وعمل فريق بيت الطلبة على رفع الركام وفتح الطرق بين روضة الصالحين والانجيلية ومصرف لبنان.
كما دمرت غارة معادية ليلا مبنى سكنيًا في بلدة عربصاليم.
ولا تزال فرق الدفاع المدني ومن الجمعيات الاسعافية على رفع الركام من مبنى مجمع دغمان السكني في بلدة حاروف ولا تزال هناك جثث بعدما تم سحب 3 منها.
ودمر الطيران المعادي منزل المعاون اول المتقاعد في الجيش خضر ايوب في الدوير بشكل كامل وألحقت الغارة اضرارًا كبيرة بعشرات المنازل المجاورة وقطعت الطريق في الحي المستهدف.
وشن الطيران الحربي المعادي غارات اعتبارا من منتصف الليل على بلدات شقرا، برج قلاويه، الجميجمة، وعلى المسجد الكبير في بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل ، كما تعرضت محلة داف الشيخ في اطراف بلدة شبعا لغارة جوية.
وتعرض مجرى نهر الليطاني ، ومنطقة الخردلي واطراف القليعة صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع.
Just in
10 :30
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض
10 :27
طفلة بحالة حرجة وإصابات جرّاء غارات إسرائيلية تتمة
10 :19
القصة الكاملة لمبادرة التفاوض مع إسرائيل: ماذا قال مصدر رسمي عن عرض نتنياهو ورفض "الحزب"؟! (الشرق الأوسط) تتمة
10 :18
مَن هو المستهدف في غارة صيدا؟ تتمة
10 :13
"القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي: حاولنا اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية وننتظر نتائج العملية
10 :12
ترامب ونتنياهو والخرائط: سوريا ترفض ولبنان يخشى "المتصرفية" تتمة
