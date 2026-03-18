شارل جبور يرد على يمنى الجميل: مشكلتنا ليست مع إسرائيل!
18 March 2026
7 mins ago
source: tayyar.org
كتب رئيس جهاز الإعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور عبر اكس:
أرد عليك فقط لأن اسمك يمنى بشير الجميل. لولا هذا الاسم، لما كان هناك أي دافع للرد. من أبرز أقوال "الباش": قول الحقيقة مهما كانت صعبة. والحقيقة أن مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا مع الشرع، بل مع حزب الله الذي يحتل لبنان، ويصادر قرار الدولة، ويستجلب الحروب. تجاهل هذه الحقيقة معيب جدا.
Just in
-
10 :30
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض
-
10 :27
طفلة بحالة حرجة وإصابات جرّاء غارات إسرائيلية تتمة
-
10 :19
القصة الكاملة لمبادرة التفاوض مع إسرائيل: ماذا قال مصدر رسمي عن عرض نتنياهو ورفض "الحزب"؟! (الشرق الأوسط) تتمة
-
10 :18
مَن هو المستهدف في غارة صيدا؟ تتمة
-
10 :13
"القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي: حاولنا اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية وننتظر نتائج العملية
-
10 :12
ترامب ونتنياهو والخرائط: سوريا ترفض ولبنان يخشى "المتصرفية" تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ليلٌ دامٍ... شهداء وجرحى وغارات كثيفة جنوبًا!
-
خطة إسرائيل في جنوب لبنان ستستمر حتى الصيف "إذا لزم الأمر"!
-
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان جنوب الزهراني!
-
اجتماع أمني في بعبدا
-
غارة على شقة سكنية في زقاق البلاط - بيروت
-
فارس سعيد رداً على خبر مشبوه: لدينا دولة وجيش!
-
تهديدات مبطنة إلى الحكومة والجيش اللبناني
-
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة
-
ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان
-
التلويح بالورقة السورية
-
غارة إسرائيلية على مبنى في الباشورة- بيروت
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
-
محاولات التقدم الإسرائيلي تتعثر
-
حزب الله: استهداف تجمعات لجيش العدو بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية
-
«حرّاس كسروان»... عودة إلى نغمة الأمن الذاتي
-
ارتفاع ملحوظ في الأسعار
-
6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت
-
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
-
EXCLUSIVE
خاص- امر خطير في سجن رومية الان
-
-
5 أسباب لشعورك بالتعب بعد تناول مشروبات الطاقة
-
-
18 March 2026
-
طفلة بحالة حرجة وإصابات جرّاء غارات إسرائيلية
-
-
-
18 March 2026
-
الأزهر يطالب إيران بوقف فوري وغير مشروط لاعتداءاتها على دول عربية وإسلامية
-
-
18 March 2026
-
القصة الكاملة لمبادرة التفاوض مع إسرائيل: ماذا قال مصدر رسمي عن عرض نتنياهو ورفض "الحزب"؟!
-
-
-
18 March 2026
-
مَن هو المستهدف في غارة صيدا؟
-
-
-
18 March 2026
-
ترامب ونتنياهو والخرائط: سوريا ترفض ولبنان يخشى "المتصرفية"
-
-
-
18 March 2026
-
ليلٌ دامٍ... شهداء وجرحى وغارات كثيفة جنوبًا!
-
-
-
18 March 2026
-
خطة إسرائيل في جنوب لبنان ستستمر حتى الصيف "إذا لزم الأمر"!
-
-
-
18 March 2026
-
الذهب يتراجع مع تقييم المستثمرين لتداعيات صراع الشرق الأوسط
-
-
18 March 2026
-
خبير أمريكي: الحرب الإيرانية خرجت عن السيطرة
-
-
-
18 March 2026