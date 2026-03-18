

كتب النائب السابق فارس سعيد:

صحيفة "إسرائيل اليوم "تتكلم عن محادثات فرنسية تهدف إلى تسليح ميليشيات مسيحية لمحاربة حزب اللهُ

واكد: هذا خبر مشبوه و مفبرك يهدف لوضع المسيحيين في مواجهة الشيعة. لدينا دولة و لدينا جيش و لدينا قناعة الا بديل عن الدولة الاّ الدولة.