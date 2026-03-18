أنذر الجيش الإسرائيلي سكان لبنان وتحديدًا في القرى الآتية: خربة سلم، بيت ياحون، صريفا، ودير قانون النهر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. لا ننوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".