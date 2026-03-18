أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
18 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
اللواء: أسرار
لغز
تدرس دوائر مالية وإدارية فتوى تقضي بإنجاز الزيادة التي أقرَّها مجلس الوزراء، وتحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب، كما هو معروف.
غمز
نقلت شخصية روحية إلى مرجع كبير رسالة تتعلق بالتشاور حول كيفية مواجهة الخطر الذي يضرب البلاد.
همس
ما يزال التباعد سيِّد العلاقة غير المستقرة بين دولتين في مجلس الأمن، وهاتان الدولتان ضمن مجموعة الخماسية الداعمة للبنان.
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يقول أحد أركان فريق ماغا الذي يعتبر الذراع السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خيبة أمل كبرى تسود الفريق حيث ظهرت النتائج الكارثية مع أول سنة لترامب في البيت الأبيض، حيث بدل وعد النهوض الاقتصادي يذهب لتفجير الاقتصاد العالمي بلا وصفة خروج مع سعر برميل النفط خارج السيطرة، وبدلاً من الخروج من الحروب يفجر أخطر الحروب بلا استراتيجية خروج بعد فشل إسقاط النظام وبدلاً من الانكفاء إلى القارة الأميركية، كما قالت وثيقة الأمن القومي، أغرق أميركا في أشد مناطق العالم تعقيداً وحروب لا نهاية لها، والأهم أنه بدلاً من إعادة بناء صورة أميركا الناعمة أظهر كل الخشونة ودمّر كل التحالفات ولن تقوم لحلف الناتو قائمة بعد فشل التحالف لفتح مضيق هرمز إضافة لتحويل العلاقة مع “إسرائيل” إلى فضيحة ترد في نص استقالة مدير مكتب مكافحة الإرهاب جون كينيت أحد كبار موظفي أميركا الذي قال إن لا تهديد وشيكاً تمثله إيران وإن الحرب هي حرب “إسرائيل” لا أميركا.
كواليس
يجمع الخبراء العسكريون وكبار الجنرالات السابقين في كيان الاحتلال أن الصورة التي ترسمها هجمات حزب الله في عودته إلى القتال تختلف جذرياً عن صورته حتى في أشد أيام حضوره زهواً فهو اليوم برأيهم يجمع صورة حروب الأشباح التي لا تُرى كما كانت تجربته في المقاومة قبل تحرير الجنوب عام 2000 إلى صورة القوة الاستخبارية المرعبة التي تعرف كل شيء إلى القوة النارية التي لا يمكن صدّها ويُظهر قدرة تخطيط وتنسيق بين عناصر هذه الصورة بطريقة استدعت إعجاب أعدائه مثل أصدقائه وأصابت الإسرائيليين بخيبة أمل تجاه حكومتهم وقياداتهم العسكرية والأمنية الذين باعوهم أوهام نهاية تهديد حزب الله قبل أن يكتشفوا أن التهديد أصبح أشدّ خطراً.
نداء الوطن: أسرار
تشير معطيات متداولة إلى أن عددًا من المواقع الدينية ضمن الطائفة الشيعية بات ينسّق مواقفه بصورة وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، إلى حدّ بات يُنظر إلى هذا الأخير وكأنه يشكّل، عمليًا، قوة شيعية ثالثة مؤثرة داخل الطائفة.
تبيّن أنّ الحملة التي يخوضها "الثنائي الشيعي" ضد إدارة الحكومة لملف النزوح تعود في جانب منها إلى الإصرار على إعادة اعتماد الآلية التي اتُبعت خلال حكومة ميقاتي حيث انحصر الملف والإنفاق آنذاك بمؤسسات وبلديات تابعة لـ "الثنائي".
فوجئ وزير المالية بطلب تخصيص تعويض شهري بقيمة تفوق 10 آلاف دولار أميركي من رئيس هيئة رسمية رغم أنها لا تُعدّ من الهيئات الناظمة المستقلة التي تُمنح عادةً تعويضات من هذا النوع.
Just in
07 :26
الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تسقط 7 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها
07 :21
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
07 :13
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة تتمة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و 4 جرحى في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :05
ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان (الجمهورية) تتمة
06 :55
مسؤول إسرائيلي: تقييماتنا المشتركة مع أميركا تؤكد إمكانية انهيار النظام الإيراني والبنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت وننتظر عودة الاحتجاجات
