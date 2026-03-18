عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
النهار: لبنان تحت وطأة المجهول الديبلوماسي والتصعيد "تشجيع" أميركي لسوريا على تدخل عسكري شرقاً!
الأخبار: المقاومة تصعّد هجماتها على طول شريط المستوطنات وعلى الحدود
التفاوض المجمّد: تلويح جديد بالورقة السورية
أميركا في حرب الاستنزاف: لا خيارات "جيّدة"
الجمهورية: إسرائيل والداخل يعوقان التفاوض
المعركة البرية تحتدم جنوبًا لوقف التدخل
اللواء: يوم من المواجهات الحدودية القاسية.. وإصرار إسرائيلي على مواصلة الحرب
براك ينفي الطلب من سوريا دخول شرق لبنان.. والجيش للإلتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية
البناء: ترامب يواصل الانكار ويحصد المزيد من الفشل… هل يخاطر بغزو جزيرة خرج؟ | اغتيال لاريجاني وتعيين جليلي فوراً: إعلان اقتراب لحظة مواجهة استثنائية | مستوطنات الشمال تتلقى عشرات الصواريخ والمقاومة تمنع الاحتلال من التوسّع
الديار: الحرب تتوسع والجهود الدبلوماسية تتعثر
اجتماع اميركي يسقط الخطوط الحمر... حزب الله يحذر من «الاستسلام»
المدن: الحرب على لبنان: ضربات عنيفة في العاصمة والضاحية
نداء الوطن: إيران: ليلة قطف الرؤوس
l'orient le jour: Frappes israéliennes sur le centre de Beyrouth : au moins six morts et 24 blessés
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وسليماني… ورفض إيراني للتهدئة
الأنباء الكويتية: سلام يبحث عن كيفية توفير الموارد المالية للتصدي لتداعيات الحرب الاقتصادية
ماغرو ناقش مع عون الجهود الفرنسية للوصول إلى حلول ووقف التصعيد
Just in
07 :26
الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تسقط 7 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها
07 :21
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
07 :13
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة تتمة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و 4 جرحى في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :05
ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان (الجمهورية) تتمة
06 :55
مسؤول إسرائيلي: تقييماتنا المشتركة مع أميركا تؤكد إمكانية انهيار النظام الإيراني والبنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت وننتظر عودة الاحتجاجات
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة
ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان
التلويح بالورقة السورية
غارة إسرائيلية على مبنى في الباشورة- بيروت
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
محاولات التقدم الإسرائيلي تتعثر
حزب الله: استهداف تجمعات لجيش العدو بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية
«حرّاس كسروان»... عودة إلى نغمة الأمن الذاتي
ارتفاع ملحوظ في الأسعار
6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
خاص- امر خطير في سجن رومية الان
منير الربيع يكشف سراً عن التدخل السوري في لبنان: هذه هي الدول التي دعمت الشرع!
بيان للجيش اللبناني... هذا ما جاء فيه!
يمنى الجميّل: سنواجه أي انتهاك لل١٠٤٥٢ كلم أكان من الجانب الإسرائيلي أو السوري
شو الوضع؟ الحرب إلى مزيد من التصعيد واستهداف البنية الداخلية لإيران... المواجهة البرية متواصلة لبنانياً وأفق التفاوض مسدود
"لبنان القوي": أي تحرك دولي لوقف النار يجب أن يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطة دفاعية متكاملة
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها!
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب
الجيش ينعي ثلاثة من شهدائه!
