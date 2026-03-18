

النهار: لبنان تحت وطأة المجهول الديبلوماسي والتصعيد "تشجيع" أميركي لسوريا على تدخل عسكري شرقاً!











الأخبار: المقاومة تصعّد هجماتها على طول شريط المستوطنات وعلى الحدود

التفاوض المجمّد: تلويح جديد بالورقة السورية

أميركا في حرب الاستنزاف: لا خيارات "جيّدة"











الجمهورية: إسرائيل والداخل يعوقان التفاوض

المعركة البرية تحتدم جنوبًا لوقف التدخل











اللواء: يوم من المواجهات الحدودية القاسية.. وإصرار إسرائيلي على مواصلة الحرب

براك ينفي الطلب من سوريا دخول شرق لبنان.. والجيش للإلتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية















البناء: ترامب يواصل الانكار ويحصد المزيد من الفشل… هل يخاطر بغزو جزيرة خرج؟ | اغتيال لاريجاني وتعيين جليلي فوراً: إعلان اقتراب لحظة مواجهة استثنائية | مستوطنات الشمال تتلقى عشرات الصواريخ والمقاومة تمنع الاحتلال من التوسّع













الديار: الحرب تتوسع والجهود الدبلوماسية تتعثر

اجتماع اميركي يسقط الخطوط الحمر... حزب الله يحذر من «الاستسلام»













المدن: الحرب على لبنان: ضربات عنيفة في العاصمة والضاحية













نداء الوطن: إيران: ليلة قطف الرؤوس













l'orient le jour: Frappes israéliennes sur le centre de Beyrouth : au moins six morts et 24 blessés











عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وسليماني… ورفض إيراني للتهدئة









الأنباء الكويتية: سلام يبحث عن كيفية توفير الموارد المالية للتصدي لتداعيات الحرب الاقتصادية

ماغرو ناقش مع عون الجهود الفرنسية للوصول إلى حلول ووقف التصعيد