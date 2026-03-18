الوكالة الوطنية للإعلام:

أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، أنه استهدف فجرا، بصليات صاروخية تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة، ومنطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة، وتلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة.وأشار الى انه كان استهدف ليلا، تجمّعات للعدوّ في: تلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة، قرب مستوطنة مسكاف عام جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بمسيّرة انقضاضيّة، جديدة ميس الجبل الحدوديّة، عقبة رب ثلاثين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة وبصلية صاروخية وموقع المرج قبالة بلدة مركبا الحدوديّة.