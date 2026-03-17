صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



استهدفت غارات إسرائيلية معادية الجيش بتاريخ 17 /3 /2026، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين وإصابة ٥ آخرين في مناطق زبدين وقعقعية الجسر والدوير - النبطية.



تَزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارًا واسعًا في الممتلكات والبنية التحتية.



تُدين قيادة الجيش بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال العسكريين والمدنيين، وإنّ استمرارها بوتيرة متزايدة يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي التدميرية حيال وطننا، ويمثّل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمن مواطنيه والقرارات الدولية ذات الصلة، كما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.



في هذا السياق، تُشدد قيادة الجيش على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، بخاصة القرار ١٧٠١، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.