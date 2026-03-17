بيان للجيش اللبناني... هذا ما جاء فيه!
17 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
استهدفت غارات إسرائيلية معادية الجيش بتاريخ 17 /3 /2026، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين وإصابة ٥ آخرين في مناطق زبدين وقعقعية الجسر والدوير - النبطية.
تَزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارًا واسعًا في الممتلكات والبنية التحتية.
تُدين قيادة الجيش بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال العسكريين والمدنيين، وإنّ استمرارها بوتيرة متزايدة يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي التدميرية حيال وطننا، ويمثّل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمن مواطنيه والقرارات الدولية ذات الصلة، كما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، تُشدد قيادة الجيش على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، بخاصة القرار ١٧٠١، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.
Just in
20 :47
مكتب أبوظبي الإعلامي: هجوم بمسيرة يتسبب في اندلاع حريق بحقل شاه النفطي في الإمارات ولا أنباء عن إصابات
-
20 :44
الجزيرة: إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
-
20 :42
الحرس الثوري الإيراني: إستشهاد قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني
-
20 :41
الجيش الاسرائيلي: حزب الله أطلق قذائف صاروخية نحو مناطق عدة في " إسرائيل "
-
20 :38
إعلام إسرائيلي: عشرات الصواريخ تنطلق من لبنان بإتجاه الشمال
-
20 :37
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا وفي الخضيرة جنوبها
-
-
منير الربيع يكشف سراً عن التدخل السوري في لبنان: هذه هي الدول التي دعمت الشرع!
17 March 2026
يمنى الجميّل: سنواجه أي انتهاك لل١٠٤٥٢ كلم أكان من الجانب الإسرائيلي أو السوري
17 March 2026
شو الوضع؟ الحرب إلى مزيد من التصعيد واستهداف البنية الداخلية لإيران... المواجهة البرية متواصلة لبنانياً وأفق التفاوض مسدود
17 March 2026
"لبنان القوي": أي تحرك دولي لوقف النار يجب أن يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطة دفاعية متكاملة
17 March 2026
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها!
17 March 2026
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب
17 March 2026
الجيش ينعي ثلاثة من شهدائه!
17 March 2026
ترامب يؤكد أنه لم "يعد يحتاج إلى مساعدة" لتأمين مضيق هرمز
17 March 2026
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
17 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - سيناريو "نموذج صربيا" يلوح في الأفق الإيراني؟
17 March 2026