ترامب يؤكد أنه لم "يعد يحتاج إلى مساعدة" لتأمين مضيق هرمز
17 March 2026
1 sec ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لم يعد يحتاج إلى مساعدة" في إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض معظم حلفاء الولايات المتحدة طلبه في هذا الشأن.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "معظم حلفائنا في الناتو أبلغوا الولايات المتحدة عدم رغبتهم في المشاركة في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي".
وأضاف: "لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نعد نرغب فيها. لم نكن في حاجة إليها البتة"، مشيرا كذلك إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول أخرى حليفة رفضت طلبه المساعدة.
Just in
-
19 :13
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها! تتمة
-
19 :00
الوكالة الوطنية: استهداف جديدة مرجعيون بقذيفتين ومنزل في القليعة
-
19 :00
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب تتمة
-
18 :55
رويترز عن مصادر أمنية: مسيّرة مفخخة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد وسماع دوي انفجار في محيطها
-
18 :45
الميادين: سماع دوي انفجارات في محيط السفارة الأميركية في بغداد
-
18 :31
"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان باتجاه كريات شمونة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - تدخل مرجع كبير يفتح أبواب "المجلس الشيعي" للنازحين!
-
غارة على "سنتر" تجاري جنوبًا
-
أدرعي: "الحزب" يتحضّر لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة!
-
الجيش يعلن عن استشهاد عسكريَّين نتيجة غارة إسرائيلية
-
حصيلة الغارة على طريق المطار..
-
"الحزب" ينفي ارتباطه بخلايا في الكويت: نحرص على أفضل العلاقات
-
تصاعد أعمدة الدخان في بلدة الخيام..
-
السفير البابوي أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته إلى عدد من القرى الجنوبية
-
بعد الغارة الإسرائيلية... إليكم حال الطريق المؤدية إلى المطار!
-
"التربية" تلزم المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي عن بُعد!
-
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي ودعوات لخفض أسعار البنزين ودعم المودعين
-
بالصورة: إسرائيل تغتال قائدًا إيرانيًّا جديدًا...
-
طاولة التفاوض ومحاذير الكرسي المترنّح!
-
3 شهداء في غارة على بنت جبيل
-
نقولا الصحناوي يحذر: الاخطار قد تنهي الكيان والحل الوحيد بالوحدة والتفاهم
-
الجيش يعلن إصابة 5 عسكريين جرّاء غارة إسرائيلية
-
بالفيديو: غارة تستهدف سيارة كانت تقل جنودًا في الجيش!
-
بعد اعتقاله فجرًا... الجيش الإسرائيلي يفرج عن قاسم القادري!
-
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات!
-
الجيش الإسرائيلي يُصدر تحذيرًا عاجلًا الى سكان جنوب لبنان!
-
-
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها!
-
-
-
17 March 2026
-
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب
-
-
-
17 March 2026
-
الجيش ينعي ثلاثة من شهدائه!
-
-
-
17 March 2026
-
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
-
-
-
17 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
-
-
-
17 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - تدخل مرجع كبير يفتح أبواب "المجلس الشيعي" للنازحين!
-
-
-
17 March 2026
-
غارة على "سنتر" تجاري جنوبًا
-
-
-
17 March 2026
-
أدرعي: "الحزب" يتحضّر لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة!
-
-
-
17 March 2026
-
الجيش يعلن عن استشهاد عسكريَّين نتيجة غارة إسرائيلية
-
-
-
17 March 2026
-
حصيلة الغارة على طريق المطار..
-
-
-
17 March 2026