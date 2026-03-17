كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

أغار سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران وقضى على المدعو غلام رضا سليماني قائد منظمة الباسيج خلال السنوات الست الأخيرة.

تشكل قوات البسيج جزءًا من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الإرهابي حيث وخلال الاحتجاجات الداخلية في إيران ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها أشرفت قوات هذه القوات تحت قيادته على عمليات قمع مركزية مستخدمةً العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين.

وتضاف عملية القضاء عليه إلى نجاح القضاء على عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الإرهابي الذين خلال العملية وتشكل ضربة قاسية إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد قادة النظام الإيراني الإرهابي.