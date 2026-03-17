أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي صباحًا على مدينة بنت جبيل، ادت الى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، نقلوا الى مستشفيات المدينة.