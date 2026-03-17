أفرجت القوات الإسرائيلية عن المواطن قاسم القادري الذي كانت قد اعتقلته فجرًا، خلال توغلها إلى الأطراف الشرقية لكفرشوبا.

وكانت قوات الجيش الإسرائيليّ قد توغلت فجر اليوم إلى بلدة كفرشوبا، ودهمت منازل عند أطراف البلدة، واختطفت المواطن قاسم خليل القادري من منزله قبل ان تنسحب في اتجاه مواقعها في مرتفعات البلدة.