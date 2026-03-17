تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها، وصدر جدول جديد اليوم عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95: 2216.000 (+85000)

- ينزين 98: 2257.000 (+85000)

- المازوت: 2051.000 (+49000)

- الغاز: 1745.000 (+65000)