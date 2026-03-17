جمعية سطوح بيروت تعلن انطلاق شحنة إنسانية إلى الجنوب يوم الجمعة
17 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت جمعية سطوح بيروت عن نطلاق شحنة إنسانية سيتولى الجيش اللبناني تأمين نقلها وحمايتها إلى الجنوب، دعماً لأهلنا الصامدين. وذلك نهار الجمعة المقبل 20 اذار من أمام الجمعية. وأشارت الى أنه سيبدأ توزيع المساعدات في مدينة صور، على أن تستكمل لاحقًا إلى القرى الحدودية.
كما أعلنت الجمعية عن استقبال التبرعات كافة يوم الخميس في الاشرفية.
وتمنت الجمعية المساعدة عبر تأمين ما يتوفر من احتياجات، أو من خلال التبرع لشراء المستلزمات الأساسية للصمود، مثل:
المواد الغذائية، المياه، المعلبات، الحفاضات، المحارم، إضافة إلى التفاح والبطاطا.
كما ستقوم جمعية سطوح بيروت أيضاً بجمع الأدوية.
للاستفسار، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
70385301 – 70385311 – 03/148901
Just in
10 :06
"رويترز" عن إعلام محلي إسرائيلي: الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني ولم يصدر أيّ تأكيد من إيران
10 :03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش حاول أمس اغتيال علي لاريجاني
09 :56
الميادين: الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر شنتها مسيرة على سيارة تقل 4 عسكريين من الجيش اللبناني
09 :53
حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق تتمة
09 :43
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدة الغجر بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
09 :38
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة الخيام جنوباً
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
