أعلنت جمعية سطوح بيروت عن نطلاق شحنة إنسانية سيتولى الجيش اللبناني تأمين نقلها وحمايتها إلى الجنوب، دعماً لأهلنا الصامدين. وذلك نهار الجمعة المقبل 20 اذار من أمام الجمعية. وأشارت الى أنه سيبدأ توزيع المساعدات في مدينة صور، على أن تستكمل لاحقًا إلى القرى الحدودية.



كما أعلنت الجمعية عن استقبال التبرعات كافة يوم الخميس في الاشرفية.



وتمنت الجمعية المساعدة عبر تأمين ما يتوفر من احتياجات، أو من خلال التبرع لشراء المستلزمات الأساسية للصمود، مثل:

المواد الغذائية، المياه، المعلبات، الحفاضات، المحارم، إضافة إلى التفاح والبطاطا.



كما ستقوم جمعية سطوح بيروت أيضاً بجمع الأدوية.



للاستفسار، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

70385301 – 70385311 – 03/148901

