يطرح احتمال حصول محادثات مباشرة بين لبنانو إسرائيل سؤالاً جوهرياً: هل ثمة مسار حلّ فعلي أم مجرد آلية لإدارة الحرب؟

تشير القراءة الواقعية إلى أنّ التفاوض في هذه المرحلة يستهدف إنهاء الاثأعمال الحربية، على أن ينتقل تباعًا وتدريجيًا إلى ما تريده واشنطن من اتفاق أمني يمهّد لاحقًا لتوقيع اتفاق سلام.



تعتمد إسرائيل مقاربة مزدوجة تقوم على تصعيد ميداني محسوب بالتوازي مع إبقاء قنوات سياسية محدودة مفتوحة، في محاولة لفرض وقائع جديدة تُترجم لاحقاً إلى ترتيبات أمنية. ويعكس ذلك إدراكاً بأن الحسم العسكري الكامل مكلف وغير مضمون، وأن الخيار الأكثر واقعية هو إعادة تثبيت قواعد اشتباك معدّلة بشروط أكثر تشدداً.



في المقابل، يواجه لبنان معضلة بنيوية ترتبط بازدواجية القرار بين الدولة وحزب الله، مما يجعل أي مسار تفاوضي هشّاً. إذ يربط الحزب الجبهة اللبنانية بالسياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما الصراع مع إيران، مما يحدّ قدرة الدولة على اتخاذ قرار مستقل.