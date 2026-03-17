خاص - التفاوض غطاء للحرب أم بداية نهايتها؟!
-
17 March 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يطرح احتمال حصول محادثات مباشرة بين لبنانو إسرائيل سؤالاً جوهرياً: هل ثمة مسار حلّ فعلي أم مجرد آلية لإدارة الحرب؟
تشير القراءة الواقعية إلى أنّ التفاوض في هذه المرحلة يستهدف إنهاء الاثأعمال الحربية، على أن ينتقل تباعًا وتدريجيًا إلى ما تريده واشنطن من اتفاق أمني يمهّد لاحقًا لتوقيع اتفاق سلام.
تعتمد إسرائيل مقاربة مزدوجة تقوم على تصعيد ميداني محسوب بالتوازي مع إبقاء قنوات سياسية محدودة مفتوحة، في محاولة لفرض وقائع جديدة تُترجم لاحقاً إلى ترتيبات أمنية. ويعكس ذلك إدراكاً بأن الحسم العسكري الكامل مكلف وغير مضمون، وأن الخيار الأكثر واقعية هو إعادة تثبيت قواعد اشتباك معدّلة بشروط أكثر تشدداً.
في المقابل، يواجه لبنان معضلة بنيوية ترتبط بازدواجية القرار بين الدولة وحزب الله، مما يجعل أي مسار تفاوضي هشّاً. إذ يربط الحزب الجبهة اللبنانية بالسياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما الصراع مع إيران، مما يحدّ قدرة الدولة على اتخاذ قرار مستقل.
-
Just in
-
10 :06
"رويترز" عن إعلام محلي إسرائيلي: الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني ولم يصدر أيّ تأكيد من إيران
-
10 :03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش حاول أمس اغتيال علي لاريجاني
-
09 :56
الميادين: الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر شنتها مسيرة على سيارة تقل 4 عسكريين من الجيش اللبناني
-
09 :53
حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق تتمة
-
09 :43
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدة الغجر بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
-
09 :38
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة الخيام جنوباً
-
-
Other stories
-
-
-
بالصور - العملية البرية الإسرائيلية.. فرق خاصة تدخل جنوب لبنان!
-
توتر في عين التينة
-
باريس: الجهد مستمر لإنهاء الحرب
-
الثبات: مرجع سوري: قد يتحرك المسلحون التكفيريون نحو البقاع في هذه الحالة فقط
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
-
خارطة المواجهات الميدانية: أين توغل الجيش الاسرائيلي حتى الآن؟
-
هل يطلب بري إلغاء قرار الحكومة نزع الشرعية عن المقاومة؟
-
إسرائيل تربط عودة سكان جنوب لبنان بأمن شمالها... مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عون متمسك باستعجال المفاوضات
-
إسرائيل تشنّ موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان
-
لبنان: الحزب استهدف دبابتي "ميركافا" في الطيبة.. 5 دبابات مدمّرة منذ ليل أمس
-
حصيلة أولية للغارة على معركة: شهيد و16 جريحا بينهم 7 سيدات
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب سابق يُحذّر من استهداف الجيش
-
الإشتراكي: المفاوضات يجب ألا تستثني أي مكون من المكونات اللبنانية
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر سياسية: مواقف الراعي – عون خط دفاع عن "القائد"
-
قماطي: " سيكون أمام الحكومة خياران.."
-
شو الوضع؟ لا أفق لوقف الحرب وإسرائيل ترفض المفاوضات مع لبنان... اشتداد المعارك البرية مؤشِّر إلى النوايا حول المنطقة العازلة
-
EXCLUSIVE
خاص - تحرك روسي عاجل.. العودة الى المفاوضات وحلٌ لـ"النووي"
-
السيد: " الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…" !
-
بالصورة: دعوى قضائية ضد ال" mtv "!
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق
-
-
17 March 2026
-
عواصف عاتية تتسبب في تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في أميركا
-
-
-
17 March 2026
-
مسؤول آسيوي: إيران ستشارك في مونديال 2026
-
-
17 March 2026
-
استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وحزب الله العراقي ينعي مسؤوله الأمني
-
-
17 March 2026
-
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات!
-
-
-
17 March 2026
-
فرنسا: اليمين المتطرف واليسار المتشدد يتحكمان في الانتخابات المحلية
-
-
-
17 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يُصدر تحذيرًا عاجلًا الى سكان جنوب لبنان!
-
-
-
17 March 2026
-
إصابة ناقلة نفط بـ”مقذوف مجهول” قرب سلطنة عمان
-
-
17 March 2026
-
جمعية سطوح بيروت تعلن انطلاق شحنة إنسانية إلى الجنوب يوم الجمعة
-
-
-
17 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزيران في القفص!
-
-
-
17 March 2026