باريس: الجهد مستمر لإنهاء الحرب
-
17 March 2026
-
46 mins ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:أكّدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ «زيارة السفير الفرنسي إلى عين التينة مندرجة في سياق الجهد الفرنسي لإنهاء الحرب، للتأكيد على عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضي في جهوده لإنهاء هذه الأزمة، وعدم تفاقمها أكثر، في ظلّ المؤشرات المقلقة التي تلوح في الأفق، وتنذر بمخاطر حربية كبيرة».
وأبلغ مصدر مطلع على أجواء الحراك الفرنسي إلى «الجمهورية» قوله: «إنّ الفرنسيِّين يُعبّرون عن عاطفة وتضامن مع النازحين اللبنانيِّين، ويعارضون أيّ عمل عدواني إسرائيلي على لبنان، انطلاقاً من حرص باريس على سيادة لبنان وحماية المدنيِّين اللبنانيِّين، وهو ما أكّد عليه الرئيس ماكرون مع المسؤولين الإسرائيليِّين بضرورة الإمتناع عن استهداف لبنان، وهو على تواصل دائم مع الإسرائيليِّين لهذه الغاية. وبالقدر عينه يعارضون خروج «حزب الله» على موقف الدولة اللبنانية ومبادرته إلى استهداف المستوطنات الإسرائيلية، ويُشدِّدون على أنّ على كل الأطراف في لبنان، بما فيها «حزب الله»، أن تدرك بأنّ لا مصلحة للبنان على الإطلاق في استمرار هذا الوضع، وبالتالي يجب وضع قرارات الحكومة في ما خصّ حصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ الجدّي والعاجل».
وتجنّب المصدر الحديث عن وجود نص فرنسي مكتوب كمبادرة حلّ، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ «هناك أفكاراً مطروحة جوهرها إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والإستقرار بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي». وكاشفاً بأنّ الأولوية التي تتحرّك إزاءها باريس، هي حَثّ الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع تأكيد استعدادها لاستضافة المفاوضين اللبنانيِّين والإسرائيليِّين على أي مستوى، كون هذا الأمر هو السبيل الوحيد والأفضل لبلوغ اتفاقات وتفاهمات». وأضاف المصدر عينه «إنّ غاية باريس كما أكّد الرئيس ماكرون للرؤساء، هي وقف الحرب ومنع الإنفجار، وتبعاً لذلك، تحثّ على حل النزاع بالحوار، ولا يبدو أنّها تمانع أن يؤدّي هذا الحوار إلى إعادة تزخيم اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، أو إلى صيغة تفاهم جديدة تحقق الغاية نفسها، ولا تمسّ بسيادة لبنان».
-
Just in
-
08 :30
خاص - التفاوض غطاء للحرب أم بداية نهايتها؟! تتمة
-
08 :27
بالصور - العملية البرية الإسرائيلية.. فرق خاصة تدخل جنوب لبنان! تتمة
-
08 :09
الجيش الإسرائيلي: قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان
-
08 :09
سعر الذهب يرتفع تتمة
-
08 :05
غارة إسرائيلية عنيفة إستهدفت عريض بلدة دبين قضاء مرجعيون
-
08 :03
توتر في عين التينة (الديار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026
-
-
-
-
17 March 2026