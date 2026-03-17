إسرائيل تربط عودة سكان جنوب لبنان بأمن شمالها... مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عون متمسك باستعجال المفاوضات
17 March 2026
8 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:ربط وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عودة «مئات آلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا عن بيوتهم في جنوب نهر الليطاني بضمان أمن سكان الشمال» في إسرائيل، وذلك بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي صباح أمس عملية برية مركّزة جنوب لبنان تهدف لتوسيع منطقة الدفاع الأمامي، و«هدم بنى تحتية إرهابية في قرى التماس، لمنع عودة (حزب الله)». ويأتي ذلك فيما ترتفع الخشية الإسرائيلية من الغوص في «الوحل اللبناني» رغم التأييد الواسع للتصعيد العسكري.
في المقابل، كشفت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس اللبناني جوزيف عون «يتمسك بدعوته للتفاوض مع إسرائيل باعتباره خياراً دبلوماسياً لا بد منه؛ لأن الخيارات الأخرى أوصلت البلد إلى ما هو عليه»، وأضافت أن عون «يستعجل المفاوضات، لئلا يدرج لبنان على لائحة الانتظار إلى ما بعد توقف الحرب على الجبهة الإيرانية».
Just in
05 :28
هل يطلب بري إلغاء قرار الحكومة نزع الشرعية عن المقاومة؟ (الأخبار) تتمة
05 :18
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "كفار غلعادي" في الشمال
05 :04
الميادين: صواريخ ومسيّرات إيرانية تضرب العمق الإسرائيلي.. وصفارات الإنذار تعمّ "غوش دان" (الميادين)
04 :54
إسرائيل تشنّ موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :44
إعلام لبناني: غارات إسرائيلية استهدفت 3 مناطق في بيروت (سكاي نيوز عربية)
04 :40
وزارة الصحة اللبنانية: إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عرمون في قضاء عاليه
05 :28
هل يطلب بري إلغاء قرار الحكومة نزع الشرعية عن المقاومة؟ (الأخبار) تتمة
-
05 :18
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "كفار غلعادي" في الشمال
-
05 :04
الميادين: صواريخ ومسيّرات إيرانية تضرب العمق الإسرائيلي.. وصفارات الإنذار تعمّ "غوش دان" (الميادين)
-
04 :54
إسرائيل تشنّ موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :44
إعلام لبناني: غارات إسرائيلية استهدفت 3 مناطق في بيروت (سكاي نيوز عربية)
-
04 :40
وزارة الصحة اللبنانية: إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عرمون في قضاء عاليه
لبنان: المقاومة تستهدف دبابتي "ميركافا" في الطيبة.. 5 دبابات مدمّرة منذ ليل أمس
