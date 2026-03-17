سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه بدأ بشن "موجة غارات واسعة النطاق" على العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليغرام: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بشن موجة غارات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في أنحاء طهران"، مضيفا أنه بدأ "موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في بيروت".



وأكدت وسائل إعلام لبنانية استهداف غارات إسرائيلية لـ3 مناطق في بيروت.



وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بلبنان في وقت سابق من فجر الثلاثاء، باستهداف غارة إسرائيلية لشقة سكنية في عرمون بجبل لبنان.