لبنان: المقاومة تستهدف دبابتي "ميركافا" في الطيبة.. 5 دبابات مدمّرة منذ ليل أمس
17 March 2026
18 secs ago
source: الميادين
الميادين: المقاومة الإسلامية في لبنان، تستهدف تجمعات لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وآليات له متوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات ومواقع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المقاومة، فجر اليوم، إنها استهدفت دبّابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخ موجّه، وبعد أن سارع العدو لسحب خسائره تحت غطاء دخاني كثيف، عاجله المجاهدون بالقذائف المدفعية وصلية صاروخية.
وبعد ذلك، استهدفت المقاومة دبّابة "ميركافا" ثانية في منطقة مشروع الطيبة، بصاروخ موجّه، وأصابوها إصابة مباشرة ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.
كما استهدفت تجمعاً لجنود "جيش" العدو الاحتلال في جديدة ميس الجبل، وتجمعاً آخر في موقع العاصي مقابل البلدة، بالإضافة إلى تجمع جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليات صاروخية.
واستهدفت المقاومة أيضاً، بصليات من الصواريخ، تجمّعاً لجنود الاحتلال في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، وتجمعاً تجمّعاً في مستوطنة "مسكاف عام".
وكان عداد عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين قد أقفل على 23 عملية استهدفت تجمعات وآليات للاحتلال الإسرائيلي متوغلة داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن ضرب أهداف أمنية وعسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستمر المقاومة في الرد علة العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الذي تجدد فجر الثاني من آذار/مارس الحالي، والتصدي لتوغلات "جيش" الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، ضمن عملية "العصف المأكول".
Just in
05 :28
هل يطلب بري إلغاء قرار الحكومة نزع الشرعية عن المقاومة؟ (الأخبار) تتمة
05 :18
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "كفار غلعادي" في الشمال
05 :12
إسرائيل تربط عودة سكان جنوب لبنان بأمن شمالها... مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عون متمسك باستعجال المفاوضات (الشرق الأوسط) تتمة
05 :04
الميادين: صواريخ ومسيّرات إيرانية تضرب العمق الإسرائيلي.. وصفارات الإنذار تعمّ "غوش دان" (الميادين)
04 :54
إسرائيل تشنّ موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :44
إعلام لبناني: غارات إسرائيلية استهدفت 3 مناطق في بيروت (سكاي نيوز عربية)
حصيلة أولية للغارة على معركة: شهيد و16 جريحا بينهم 7 سيدات
خاص - نائب سابق يُحذّر من استهداف الجيش
الإشتراكي: المفاوضات يجب ألا تستثني أي مكون من المكونات اللبنانية
خاص - مصادر سياسية: مواقف الراعي – عون خط دفاع عن "القائد"
قماطي: " سيكون أمام الحكومة خياران.."
شو الوضع؟ لا أفق لوقف الحرب وإسرائيل ترفض المفاوضات مع لبنان... اشتداد المعارك البرية مؤشِّر إلى النوايا حول المنطقة العازلة
خاص - تحرك روسي عاجل.. العودة الى المفاوضات وحلٌ لـ"النووي"
السيد: " الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…" !
بالصورة: دعوى قضائية ضد ال" mtv "!
بالفيديو - أبي خليل عبر قناة "الغد": "الحزب" أعطى الذريعة لإسرائيل بانخراطه في حرب لا مصلحة لنا فيها لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى
ألفا تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في الداتا
السفير البابوي يزور بلدات الشريط الحدودي مجدداً
حزب الله: استهدفنا موقع مستحدث في جبل الباط ومركز بيت الجندي لمرتين في كريات شمونة
إنفراج أم انفجار
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"
وفد من "التيار" زار بلديّتَي برج حمود والفنار: استعدادٌ لمواكبة عمل البلديات وتسهيل مهامها
إليكم أيام العطلة بمناسبة عيد الفطر وعيد البشارة...
بو جودة: الخلاص بانسحاب الإحتلال الإسرائيلي وسحب كل سلاح خارج إمرة الجيش
الادّعاء على 4 عناصر جدد من "الحزب"...
أدرعي: "العثور على مخزن أسلحة للحزب جنوبًا"!
