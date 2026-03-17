الميادين: المقاومة الإسلامية في لبنان، تستهدف تجمعات لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وآليات له متوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات ومواقع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.وقالت المقاومة، فجر اليوم، إنها استهدفت دبّابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخ موجّه، وبعد أن سارع العدو لسحب خسائره تحت غطاء دخاني كثيف، عاجله المجاهدون بالقذائف المدفعية وصلية صاروخية.وبعد ذلك، استهدفت المقاومة دبّابة "ميركافا" ثانية في منطقة مشروع الطيبة، بصاروخ موجّه، وأصابوها إصابة مباشرة ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.كما استهدفت تجمعاً لجنود "جيش" العدو الاحتلال في جديدة ميس الجبل، وتجمعاً آخر في موقع العاصي مقابل البلدة، بالإضافة إلى تجمع جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليات صاروخية.واستهدفت المقاومة أيضاً، بصليات من الصواريخ، تجمّعاً لجنود الاحتلال في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، وتجمعاً تجمّعاً في مستوطنة "مسكاف عام".وكان عداد عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين قد أقفل على 23 عملية استهدفت تجمعات وآليات للاحتلال الإسرائيلي متوغلة داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن ضرب أهداف أمنية وعسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتستمر المقاومة في الرد علة العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الذي تجدد فجر الثاني من آذار/مارس الحالي، والتصدي لتوغلات "جيش" الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، ضمن عملية "العصف المأكول".