يُشير نائب سابق إلى أن إقالة قائد الجيش العماد ردولف هيكل أصبحت وراءنا، مُحذراً من تورط بعض الجهات السياسية والإعلامية بالإستهداف السياسي والإعلامي للجيش وقائده وضربه معنوياته وهو المؤسسة الوحيدة الضامنة للسلم الأهلي والإستقرار الداخلي وحماية الحدود الشرقية والشمالية والتصدي لأي هجمات متطرفة من الجانب السوري على لبنان، كما أنها المؤسسة الوحيدة القادرة على "مسك الأرض" وتنفيذ أي اتفاقات بعد نهاية الحرب.