قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي لقناة الجديد في مداخلةٍ له أن :

"الحكومة الحالية لن تتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون دور المقاومة"، واصفًا أداءها ب "المتخاذل والمتواطئ".

وأضاف: " عندما تنتصر المقاومة وتفرض شروطًا أفضل في مواجهة العدو، سيكون أمام الحكومة خياران:

1- الاعتذار من الشعب اللبناني ومن المقاومة، والتراجع عن قرارتها.

2- أو مواجهة تسونامي شعبي قد يؤدي إلى إسقاطها وإسقاط شرعيتها."

كما أردف قائلاً أن :" انتصار إيران – الذي اعتبره حتميًا – سيؤثر على كامل محور المقاومة، مشيرًا إلى أن مسارات المنطقة من فلسطين وغزة إلى سوريا ولبنان ستكون مرتبطة بالشروط التي ستفرضها."