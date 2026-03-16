في بداية الأسبوع الثالث للحرب الإقليمية، لم تبرز أي آفاق لوقفها، لا بل أنها دخلت مرحلة متنامية من الحدة في ظل التهديدات المتبادلة بين أميركا وإيران حول قصف الموانئ والمواقع الصناعية الحيوية. أما في لبنان فتستمر إسرائيل في رفض المفاوضات، ما يجعل مبادرة الدولة اللبنانية غير ذات معنى طالما لا يتوفر أي احتمال بالإنخراط فيها من الجانب الإسرائيلي. في هذا الوقت، يستمر لبنان الرسمي والشعبي بمحاولة لملمة التداعيات ومعالجتها خاصة الإجتماعية، بعدما أبرزت صورة العاصفة في نهاية الأسبوع صورة مأساوية للعائلات المفترشة الشوارع تحت المطر. وفي المواقف، أكَّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الدولة هي التي تحمي الجميع وأن قرار استعادتها لا رجعة عنه.



وقد تلقى الرئيس عون ومبادرته دعماً من البطريرك بشارة الراعي الذي شدَّد على ترسخ المسيحيين في أرض الجنوب مشيراً إلى أنه سيتصل بالمطران شربل عبد الله وذلك لينتقل ويبقى في رميش، في سبيل منح مسيحيي القرى الحدودية دعماً معنوياً. وفي اللقاءات بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري الوضع الراهن وسبل الحل مع السفيرين الأميركي ميشال عيسى والفرنسي هيرفيه ماغرو، وأعلن أمامها تمسكه بلجنة الميكانيزم كإطار تفاوضي. ميدانياً، ارتفعت حدة الإشتباكات البرية والإقتحامات الإسرائيلية في مقابل التصدي المتواصل من جانب حزب الله، مع إعلان إسرائيل التوغل البري رسمياً. وتواصلت الغارات الجوية على قرى الجنوب والضاحية، بالتوازي مع استمرار التهديدات النفسية، كما حصل مع أحد صرافي شتورا الأحد.



أما إقليمياً، فقد أعلنت ألمانيا رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإنضمام إلى الحرب مع إيران تحت شعار حماية مضيق هرمز. ومن الجهة الإيرانية وجَّه علي لاريجاني رسالة إلى الدول الإسلامية رأى فيها أن إيران وقفت لوحدها من دون أي دعم من هذه الدول، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي فيما تستخدم القواعد الأميركية في عدد من البلدان ضدها.