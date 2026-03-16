تعلن شركة ألفا أن باقة التعليم عن بعد Free e-Learning باتت مفعّلة تلقائيا لجميع المشتركين في الداتا على شبكتها ابتداء من اليوم. يمكن للمشتركين في الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع، الراغبين من الأساتذة والطلاب، الإستفادة منها بين السابعة النصف صباحا والثانية بعد الظهر خلال أيام الأسبوع من الإثنين الى الجمعة.

تتضمن باقة Free e-Learning 20 جيغابيت مخصصة للتعليم عن بعد، وتسمح بالولوج المجاني الى منصتي Microsoft Teams و"مدرستي" وغيرها من الوسائط التعليمية الإلكترونية التي تحددها وزارة التربية.

يحصل مشتركو الخطوط مسبقة الدفع على الباقة كاملة لهذا الشهر، أما مشتركو الخطوط الثابتة فتُحتسب الباقة بشكل نسبي حسب المدة المتبقية منه. وهي تتجدد تلقائيا كل 30 يوماً للخطوط المسبقة الدفع، وعند دورة الفاتورة للخطوط الثابتة.

يمكن التحقّق من الاستهلاك عبر طلب *111*2# ثم اختيار Free e-Learning.