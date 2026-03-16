ألفا تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في الداتا
16 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
تعلن شركة ألفا أن باقة التعليم عن بعد Free e-Learning باتت مفعّلة تلقائيا لجميع المشتركين في الداتا على شبكتها ابتداء من اليوم. يمكن للمشتركين في الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع، الراغبين من الأساتذة والطلاب، الإستفادة منها بين السابعة النصف صباحا والثانية بعد الظهر خلال أيام الأسبوع من الإثنين الى الجمعة.
تتضمن باقة Free e-Learning 20 جيغابيت مخصصة للتعليم عن بعد، وتسمح بالولوج المجاني الى منصتي Microsoft Teams و"مدرستي" وغيرها من الوسائط التعليمية الإلكترونية التي تحددها وزارة التربية.
يحصل مشتركو الخطوط مسبقة الدفع على الباقة كاملة لهذا الشهر، أما مشتركو الخطوط الثابتة فتُحتسب الباقة بشكل نسبي حسب المدة المتبقية منه. وهي تتجدد تلقائيا كل 30 يوماً للخطوط المسبقة الدفع، وعند دورة الفاتورة للخطوط الثابتة.
يمكن التحقّق من الاستهلاك عبر طلب *111*2# ثم اختيار Free e-Learning.
Just in
17 :17
التليفزيون العربي : نتنياهو يرفض طلب إجلاء 20 ألف شخص من شمال الأراضي المحتلة في ظل تصاعد الهجمات من لبنان
17 :10
وزارة الصحة : 886 شهيدا و2141 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار
17 :09
الميادين: صلية صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
17 :09
داخل "حفرة" تل أبيب.. كيف تدير "إسرائيل" الحرب من ملاجئ سرية؟ تتمة
17 :03
وزارة الخارجية التركية: ندين بشدة العملية البرية التي أطلقتها إسرائيل ضد لبنان والتي تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة
16 :54
صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم وزرعيت بالجليل الغربي
