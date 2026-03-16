أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، استهداف عدد من مواقع وتجمعات لجيش العدو، حتى عصر اليوم.



وهي: - تجمّعً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة. - تجمعً لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة. - الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة. - تجمعً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة. - تجمّعً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة. - مركز "بيت الجندي" في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة. - للمرّة الثانية مركز "بيت الجندي" في مستوطنة كريات شمونة بصاروخ نوعيّ وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.