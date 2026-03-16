أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ اشتباكات تدور حالياً بين القوات الاسرائيليّة وعناصر من "حزب الله" على محور عديسة - الطيبة، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأراضي اللبنانية تحت وابل من القصف والرّصاص.