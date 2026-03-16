صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة القنطرة قضاء مرجعيون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة مواطنين من بينهم طفلان".